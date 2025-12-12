La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre la trama de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) continúa la investigación en el marco del caso Leire Díez. Los agentes se han personado este viernes por la mañana a primera hora en la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública.

Según ha adelantado El País y ha podido confirmar RNE por fuentes de la investigación, estos requerimientos de información se enmarcan en la operación que está desarrollando la Audiencia Nacional con la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que han entregado toda la documentación solicitada por la Guardia Civil con total "colaboración y transparencia".

Tres detenidos por el caso Esta nueva investigación está por el momento bajo secreto de sumario y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción. Por esta causa fueron detenidos esta semana la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Sevinabar. Los arrestados pasarán a disposición judicial el sábado, a las 10:00 horas. Será entonces cuando el juez Antonio Piña decidirá si entran en prisión provisional o si quedan en libertad con o sin medidas cautelares. Asimismo, el Juzgado ordenó requerimientos de información este jueves en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada.