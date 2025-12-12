La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre la trama de Leire Díez
- Fuentes de Transición Ecológica trasladan su total colaboración con la Guardia Civil
- La exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso están detenidos
La Unidad Central Operativa (UCO) continúa la investigación en el marco del caso Leire Díez. Los agentes se han personado este viernes por la mañana a primera hora en la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública.
Según ha adelantado El País y ha podido confirmar RNE por fuentes de la investigación, estos requerimientos de información se enmarcan en la operación que está desarrollando la Audiencia Nacional con la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que han entregado toda la documentación solicitada por la Guardia Civil con total "colaboración y transparencia".
Tres detenidos por el caso
Esta nueva investigación está por el momento bajo secreto de sumario y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción. Por esta causa fueron detenidos esta semana la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Sevinabar.
Los arrestados pasarán a disposición judicial el sábado, a las 10:00 horas. Será entonces cuando el juez Antonio Piña decidirá si entran en prisión provisional o si quedan en libertad con o sin medidas cautelares.
Asimismo, el Juzgado ordenó requerimientos de información este jueves en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada.
Díez, imputada también por cohecho y tráfico de influencias
Díez, que lideró el PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas y pidió su baja voluntaria como afiliada en junio, está siendo investigada también en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil
La exconcejal socialista habría "liderado" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados. Según el juez instructor, pretendía malbaratar investigaciones judiciales y sacar trapos sucios de las dos instituciones. Su caso saltó al ojo público por unos audios publicados en El Confidencial en los que solicitaba información sobre la UCO.
Por su parte, Fernández Guerrero fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que fue absuelto la semana pasada. Por su parte, Alonso está investigado por el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción del caso Cerdán.
En el PP no han tardado en reaccionar a las informaciones y pide un pleno extraordinario para la semana que viene. "España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa", ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, "permanecer en el búnker sin dar explicaciones" sobre la "corrupción sistémica" de su Gobierno no es una opción: "Que comparezca ya".