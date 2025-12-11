Quién es quién en el nuevo caso de corrupción por el que han sido detenidos Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y a Antxon Alonso, socio del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, por una nueva trama de presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Se trata de una investigación que está bajo secreto de sumario, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y que está siendo instruida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Pero quién es quién en esta nueva trama:

Leire Díez El nombre de Leire Díez saltó a los medios de comunicación en mayo de 2025 a raíz de unos audios publicados por El Confindencial en los que solicitaba información comprometedora del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas. Ella siempre enmarcó esa conversación en un trabajo de investigación para escribir un libro sobre las llamadas 'cloacas' del Estado y lo desvinculó del PSOE, formación de la que era militante hasta el pasado mes de junio cuando se dio de baja después de que la dirección del partido acordara abrirle un expediente informativo. Leire Díez, militante del PSOE implicada en los audios contra la UCO, pide su baja tras reunirse con el partido en Ferraz SERGIO SERRANO Precisamente por este asunto, Díez fue imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras junto con el empresario Javier Pérez Dolset contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales. En la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa, en la que dice ser "mano derecha" de exdirigente socialista Santos Cerdán. El pasado 11 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, le tomó declaración por este caso. Díez fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, que depende de la SEPI, y máxima responsable de Filatelia también entre noviembre de 2021 y febrero de 2024. Anteriormente, entre 2018 y 2021 fue jefa de Comunicación de la empresa pública Enusa. También entre 2011 y 2014 ocupó cargos políticos, en concreto fue teniente de alcalde de Vega de Gas (Cantabria).

Vicente Fernández Guerrero Vicente Fernández fue nombrado presidente de la SEPI, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. Estuvo en el cargo hasta que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina a la empresa México-Minorbis, cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía en el Gobierno de Susana Díaz. Por este caso, se terminó sentando en el banquillo de los acusados, pero finalmente la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió la semana pasada, junto a otros 15 acusados, al considerar que no existían "indicios de los delitos atribuidos" y que se había tratado de "una acusación infundada". Después de dimitir como presidente de la SEPI, Fernández trabajó entre los años 2021 y 2023 en Servinabar, empresa de Antxon Alonso y Cerdán e investigada en el caso Koldo. El pasado 25 de julio, Fernández compareció en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, pero guardó silencio ante las preguntas de los parlamentarios.

Antxon Alonso El nombre de Antxon Alonso salió a la luz a raíz del llamado caso Cerdán, pues está siendo investigado por el Tribunal Supremo por su relación con esta presunta trama de corrupción. Según un informe de la UCO, es propietario y socio de Santos Cerdán de la empresa Servinabar, además de amigo íntimo del exdirigente socialista. Cuando la UCO registró el domicilio de Alonso, encontró 16.000 euros en efectivo debajo de la cama y un contrato privado, que nunca se elevó a público, por el que Cerdán adquiría el 45% de Servinabar. Servinabar es una empresa, que, según los investigadores, se habría embolsado 6,7 millones al cobrar el 2% de las obras adjudicadas a la empresa Acciona de manera irregular. Acciona tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" de Santos Cerdán. La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona Mª Carmen Cruz Martín, Félix Donate Mazcuñán