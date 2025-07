Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en Servinabar, se niega a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado

Antxon Alonso, empresario imputado por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas y socio de Santos Cerdán en Servinabar, se ha negado a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En su primera intervención, ha argumentado que está amparado por el artículo 24 de la Constitución española para negarse a declarar dado que se encuentra en una causa penal "igual o similar objeto" al de esta comisión.

Tras este alegato, le ha solicitado al presidente de la comisión que levante la sesión, pero este ha rechazado su solicitud explicando que los senadores también están en su derecho de preguntar y le ha aclarado que después de cada pregunta debe "justificar a qué precepto constitucional se acoge" para no responder: "Se lo advierto por posibles derivadas que pudiera tener en su día sostener una determinada posición".

"Cumplo con mi deber de comparecencia establecido legalmente, pero me acojo a mi derecho a no declarar", ha explicado el empresario, que ha basado su posición en la similitud entre la comisión del Senado y la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo.

El presidente de la comisión no comparte el "argumento jurídico" de Antxon

La comisión tiene el propósito de analizar los contactos, licencias y concesiones del Gobierno y el sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García, lo que ya es objeto de investigación en el Tribunal Supremo. No obstante, la senadora de UPN Mari Mar Caballero ha objetado su posición porque "podría contestar a algunas preguntas sin que tenga nada que ver con la causa que se está investigando".

Alonso ha pedido en varias ocasiones al presidente de la comisión que suspenda la misma, pero este le ha reiterado que no finalizará hasta que todos los grupos parlamentarios hayan formulado sus preguntas. Además, le ha advertido que no comparte su "argumento jurídico" para negarse a declarar. "Usted tenga paciencia, no le puedo recomendar otra cosa. Lamento no poder atender su solicitud", ha apostillado.

Por su parte, el senador socialista Ramón Morales ha dicho respetar el derecho a no declarar en esta comisión, aunque ha reconocido que les hubiese gustado hacerle algunas preguntas. Además, el presidente ha llamado al orden a Morales en varias ocasiones por no ceñirse en su intervención al tema de la comisión y sacar a colación casos de corrupción que presuntamente implican a cargos del Partido Popular.