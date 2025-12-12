El PP pide un Pleno en el Congreso la semana que viene ante la "corrupción sistémica" del Gobierno: "Que comparezca ya"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la celebración de un Pleno "urgente" la semana que viene en el Congreso de los Diputados ante la "corrupción sistémica" del Gobierno de Pedro Sánchez: "Que comparezca ya". Esta semana se ha celebrado la última sesión plenaria de 2025 en la Cámara Baja y, previsiblemente, el calendario legislativo no se retomará hasta febrero.

Así lo ha manifestado este viernes el dirigente popular a través de redes sociales, un día después de que la Guardia Civil llevase a cabo varios registros en empresas vinculadas a Servinabar —sociedad en la que tendría participaciones el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— y detuviera a su propietario, Antxon Alonso. También fueron arrestados la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa", ha explicado Feijóo, quien no considera que "permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica del Gobierno" sea una opción.

Ante este escenario, ha criticado la posición de los socios del Gobierno, a los que acusa de "normalizar" los presuntos casos de corrupción que rodean al Ejecutivo: "Si otros grupos quieren normalizar esta situación, allá ellos. El mío no lo va a hacer".

Fuentes parlamentarias han asegurado a RTVE que inicialmente se iba a celebrar un Pleno la semana que viene, pero que tuvo que suspenderse por la convocatoria de elecciones en Extremadura. Ahora, han sido los propios populares los que han solicitado que se retome esa jornada parlamentaria. Sin embargo, previsiblemente la Cámara Baja rechazará esta petición, ya que la decisión final sobre la convocatoria del Pleno recae sobre la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

En términos similares a Feijóo, se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha detallado que piden la comparecencia de Sánchez ante el hemiciclo para que de "explicaciones a todos los españoles de lo que está ocurriendo en su Gobierno, en su partido y en su entorno".

"Sánchez no puede darse a la fuga, como se ha dado en el último Pleno", ha criticado Gamarra. En sus palabras, el presidente del Gobierno es el "máximo responsable" de "esta espiral de delincuencia que viene del sanchismo". En este contexto, ha asegurado que los socios de investidura son "tan responsables" como el Gobierno: "Que nadie crea que puede seguir siendo socio de Sánchez y que no le afecten todos estos escándalos de corrupción".

Vox pide una moción de censura y elecciones Frente a la petición de un Pleno extraordinario, desde Vox van un paso más allá y solicita la celebración de una moción de censura y elecciones: "El colapso de la mafia no puede convertirse en el colapso del Estado", ha afirmado el presidente de la formación, Santiago Abascal, a través de redes sociales. "Los españoles tienen que recuperar las instituciones. Moción de censura y elecciones", ha añadido en su post de Twitter. ““