Montero, "dolida" y "sorprendida" por la detención del expresidente de la SEPI y los registros vinculados a Leire Díez

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado "dolida" y "sorprendida" por las últimas detenciones producidas esta semana. Sobre todo de quién fue una de sus personas de confianza en el Ministerio de Hacienda, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Según ha dicho la vicepresidenta del Gobierno este jueves en los pasillos del Congreso, los miembros del Ejecutivo son "los primeros sorprendidos" de que haya personas que "han sido de su confianza" que puedan estar "implicados en algún asunto relativo a la corrupción".

Además, Montero ha mostrado su confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad tras la detención de la exmilitante Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contratos públicos y ha reiterado la plena colaboración del Gobierno y del PSOE con la justicia.

"Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y a los que más nos duelen comportamientos de personas que hayan estado cercanas a nuestro entorno y que hayan estado al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético", ha subrayado Montero, quien ha precisado que esto es siempre así para el Gobierno, independientemente del tema que sea.

"Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico en SEPI (...) y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", ha explicado en declaraciones en el Congreso. Montero ha asegurado que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos".

Además, ha subrayado que el "perfil profesional" de Vicente Fernández "avalaba su nombramiento" al frente de la SEPI, porque había sido interventor general de la Junta de Andalucía y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta.

"Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, su perfil profesional avala su nombramiento", ha incidido la vicepresidenta, tras apuntar que, dado que el sumario del caso Leire Díez es secreto, no sabe ni las actividades ni el periodo que investiga la Guardia Civil.

Montero se desvincula y ofrece colaboración Montero ha asegurado que cualquier persona que cometa este tipo de comportamientos, ya sea en temas de corrupción o de acoso sexual, no tiene cabida en el proyecto político del PSOE y ha dejado claro que ahora deben responder ante la justicia "todos aquellos que presuntamente hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama". La ministra ha defendido que el Gobierno trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía y que cuando hay personas de su entorno que cometen actos delictivos, les "duele e impacta". En ese sentido, ha subrayado que el Ejecutivo aún tiene muchos proyectos y retos por delante, que es lo que más les "motiva y anima" de cara a terminar la legislatura. Asimismo, se ha mostrado tranquila ante la detención de la exmilitante Leire Díez y ha subrayado que el Gobierno no teme "absolutamente nada" de lo que pueda decir.

El PP insiste en convocar elecciones Mientras tanto, el PP cree que el Gobierno está saltando por los aires y vuelve a insistir en convocar elecciones. "Sánchez debe anunciar la disolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles", ha señalado el secretario General del PP, Miguel Tellado. Pero para el Gobierno la meta es 2027. Esta última crisis no ha desestabilizado al ejecutivo, según Sumar. "No creo que haya ninguna descomposición del Gobierno", ha expresado Enrique Santiago. Aunque advierten que su apoyo podría caducar. "Cuando se acredite que la corrupción afecta a estructuras del PSOE ya entraríamos en una nueva fase", ha añadido Santiago. Y uno de los partidos que más quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno en los últimos tiempos, Junts, parece desentenderse. "¿Aguantar este Gobierno con los casos que estamos conociendo? Buen día", ha expresado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.