El exnúmero dos de Cerdán dice que se sintió triste tras el informe de la UCO: "No obedece al Santos con el que trabajé"

El que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y actual diputado y secretario de Política Municipal del partido, Juanfran Serrano, ha asegurado que se sintió "triste" y "en shock" tras conocer el informe de la UCO que vinculaba al exdirigente socialista con presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas. "El Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé", ha afirmado en la comisión del Senado sobre el caso Koldo.

Serrano ha dicho que se sigue sintiendo identificado con el mensaje que publicó en la red social X tras conocer el informe de la UCO, en el que aseguraba sentirse "en shock, triste y con mucho dolor", y afirmaba que lo que describía la Guardia Civil "no se corresponde con el Santos Cerdán" con el que había trabajado durante tres años.

Ante las preguntas de los senadores sobre Santos Cerdán ha negado que observara "un nivel de vida desproporcionado" en el exsecretario de Organización del PSOE y ha asegurado que no tuvo conocimiento de ninguno de los hechos que el informe de la UCO atribuye al exdirigente ni tampoco habló con él de contratos de obras públicas.

El diputado, exalcalde del municipio jienense de Bedmar y Garcíez, ha dicho que no conoce al empresario Antxón Alonso, presunto socio de Cerdán en Servinabar— ni tampoco a Víctor de Aldama, investigado en la causa como presunto comisionista. Además, ha negado haber recibido del partido ningún pago en metálico.

Y de Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha dicho que tampoco ha llegado a conocerlo, y que únicamente podía verlo cuando acudía al Congreso acompañando al entonces ministro.

Mantuvo una reunión con Leire Díez en la que se habló de un audio de Villarejo Preguntado por si se había reunido alguna vez con la exmilitante socialista Leire Díez, imputada por presunto tráfico de influencias en otra causa, Serrano ha comentado que mantuvo una reunión con ella en abril de 2024, en la que estuvieron presentes tanto Cerdán como el dirigente socialista Antonio Hernando en la que ella se presentó como "periodista de investigación". En ella hablaron sobre el contenido de un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE, pero desde Ferraz, según asegura, no hicieron ningún encargo, ni se habló de ningún pendrive. "Ella se presentó como periodista de investigación y dijo que hacía un trabajo en calidad de militante, consideraba que tenía que poner en conocimiento del partido un audio de Villarejo que afectaba al PSOE, nada más", ha explicado. Serrano ha explicado que mantuvo una relación profesional estrecha con Cerdán, que ha calificado de "normal", desde que fuera nombrado adjunto a la Secretaría de Organización en el Comité Federal del PSOE de 2022. Y ha asegurado que "trabajaba muchas horas para fortalecer el partido". El también diputado socialista ha señalado que le vio "preocupado" al conocer algunas de las noticias que aparecieron sobre él, que consideraba "falsas", como la declaración judicial del empresario Víctor de Aldama en la que afirmaba que le entregó 15.000 euros en efectivo a Cerdán. Cerdán asegura que dará explicaciones del caso Koldo "a su debido tiempo", tras comparecer en el juzgado El PP ha puesto el foco en la vinculación "doble" del compareciente con Santos Cerdán, al recordar que al mismo tiempo que él era su mano derecha en el partido, su esposa iba como número dos del exsecretario de Organización del PSOE en la lista del partido por Navarra. Y teniendo en cuenta esto, al ser preguntado por el senador Francisco Martín Bernabé, ha insistido en que no conoce "de nada" al empresario Antxón Alonso ni ha oído "nada" de él ni de Servinabar en la que este era socio de Cerdán, "absolutamente nada, jamás", ha enfatizado. Ante las acusaciones del PP, Serrano ha advertido que no está "señalado" en ninguna de las causas — entre las que ha mencionado la que investiga la financiación del PSOE — "no estoy señalado en nada, en absolutamente nada", y ha defendido el "desempeño y dedicación de muchísima gente comprometida" en el partido con este país, tanto de simpatizantes como de cargos políticos en las provincias y los municipios. Algo que también "pasa con el PP", ha agregado, por lo que "no va a señalar" porque quien "paga los platos rotos es la familia".