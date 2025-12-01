Cerdán asegura que dará explicaciones del caso Koldo "a su debido tiempo", tras comparecer en el juzgado

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que dará explicaciones "a su debido tiempo". Lo ha hecho tras acudir al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), donde ha realizado su primera comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente después de su puesta en libertad por el caso Koldo.

Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, a las 9:05 horas de la mañana, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones a los medios que le esperaban.

El coche ha parado en la puerta del Juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, a su salida, siete minutos después, Santos Cerdán, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo", antes de montarse en el coche.