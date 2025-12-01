Cerdán asegura que dará explicaciones del caso Koldo "a su debido tiempo", tras comparecer en el juzgado
- Ha realizado su primera comparecencia quincenal Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra)
- Fue excarcelado hace diez días y se le impuso la comparecencia en el juzgado como medida cautelar
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado este lunes que dará explicaciones "a su debido tiempo". Lo ha hecho tras acudir al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), donde ha realizado su primera comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente después de su puesta en libertad por el caso Koldo.
Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, a las 9:05 horas de la mañana, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones a los medios que le esperaban.
El coche ha parado en la puerta del Juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, a su salida, siete minutos después, Santos Cerdán, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo", antes de montarse en el coche.
Cumple con las medidas cautelares
Cerdán tenía toda la mañana para comparecer, pero ha decidido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó su puesta en libertad hace casi dos semanas, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él. Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.