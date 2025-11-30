El jueves 'horribilis' del Gobierno: el exministro Ábalos en la cárcel y la senda de estabilidad tumbada

La semana ha sido densa y muy, muy complicada para el Gobierno, pero el jueves fue un horribilis día, en rojo en la agenda de Moncloa.

José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo con Pedro Sánchez, a la cárcel. El diputado que defendió la moción de censura por corrupción contra Rajoy, a prisión por el mismo delito. Un golpe que podría tocar la línea de flotación del Gobierno, de la legislatura.

Ábalos no ha renunciado a su escaño y se convierte así en el primer diputado nacional en ejercicio que está en prisión. Una situación que, además, prácticamente impide al Gobierno poder aprobar cualquier iniciativa. ¿Será quien defendió a Pedro Sánchez frente a Rajoy quien finalmente ponga fin a este mandato?

El Supremo mandaba a la cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE por una supuesta trama corrupta. Es el segundo secretario de organización del PSOE que va a Soto del Real. Santos Cerdán estuvo cinco meses, salió la semana pasada. El ex asesor de Ábalos, Koldo García, ha corrido la misma suerte que su exjefe y también está en la cárcel. Y allí seguirán hasta que haya juicio.

No por esperado es menos perjudicial para la imagen, para la moral, para la credibilidad del PSOE. Es un duro golpe, reconocen los socialistas que siguen sin salir de su estupor sobre el caso Ábalos. En público intentan aparentar normalidad, la procesión va por dentro.

Uno de los hombres con más poder con Pedro Sánchez, de su núcleo duro, primero en el partido y luego también en el Gobierno, empieza a revolverse contra sus excompañeros. Acostumbrado en sus mejores tiempos a pisar alfombra, el encierro le está llevando a intentar salpicar a todos y a todo, sea verdad o no.

Desde la oposición, la respuesta de Feijóo ha sido volver a llamar a las calles. El líder de los populares lleva meses, sin éxito, pidiendo que el presidente del Gobierno dimita y convoque elecciones. Fracasado ese intento, vuelve a la estrategia que usó contra la amnistía recurriendo a las manifestaciones. Y es que, según Feijóo, sin pruebas, Pedro Sánchez es la "manzana podrida" de la corrupción en el PSOE. Eso sí, el líder de los populares sigue descartando la moción de censura a la que VOX le anima y que es el único instrumento real con el que cuenta para intentar acabar con el Gobierno de coalición. Recordemos que otros lo han hecho a sabiendas de que la perdía, por ejemplo, contra Suárez lo hizo Felipe González, el socialista más admirado ahora por el PP.

Varapalo al Gobierno en el Congreso Y en ese jueves horribilis, derrota anunciada del Gobierno en el Congreso. La mayoría de la Cámara tumbaba la senda de estabilidad, imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado. Todavía puede intentarlo una vez más, dicen en el Ejecutivo. Pero no parece que las posiciones vayan a cambiar. Sería un segundo fracaso. Así las cosas, los argumentos del Gobierno, en público y en privado, son que las grandes perdedoras son las comunidades autónomas que se quedan sin apoyo, en forma de dinero, que podrían haber tenido para políticas sociales con nuevos PGE. Pero más allá de esa explicación, no aclaran qué consigue el Ejecutivo con este intento fallido, no explican su empecinamiento en hacerlo y su intención para repetir una segunda derrota. Como mucho, avanzan algunas fuentes que su estrategia es dejar en evidencia quienes perjudican a los ciudadanos con su no, fundamentalmente pensando en el PP. Y es que señalan que el partido de Feijóo preside once autonomías donde tendrá que explicar su rechazo, añaden. Una estrategia demasiado elaborada para que llegue al electorado. Con lo que se quedan, nos quedamos, la mayoría es con la debilidad parlamentaria de la coalición del Ejecutivo incapaz de sacar leyes. PP, Vox y Junts tumban la senda de estabilidad y exponen la debilidad del Gobierno para aprobar sus Presupuestos

La nueva fiscal general del Estado: sobrada experiencia y progresista Lo que no ocultan en el Gobierno es su satisfacción por la que será la futura nueva Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. De hecho, ya cuenta con el preceptivo apoyo, que ha sido unánime, del CGPJ. Una elección del Gobierno con mensaje: fiscal con 35 años de carrera, mujer, progresista y con amplia experiencia contra la violencia machista. Una designación conocida precisamente el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Aunque quedan procedimientos por delante para su nombramiento oficial, son puro trámite. Eso y el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios, una importante bolsa de votantes, son las únicas buenas noticias de la semana para el Gobierno. Peramato, una fiscal con más de 30 años de carrera y experta contra la violencia de género, para suceder a García Ortiz Silvia Quílez Iglesias

El Supremo sigue sin sentencia de condena a García Ortiz Siguiendo con los tribunales, cuando escribimos esta crónica, el Supremo no ha redactado todavía la sentencia contra García Ortiz, más de una semana después de publicar el fallo que inhabilitaba al todavía en funciones fiscal general del Estado. Curioso que tuvieran la pena de inhabilitación tan clara y que tarden tanto en justificar esa condena. Yo creía que era al contrario. Que primero se decidían los delitos cometidos y demostrados y luego se concluía con la correspondiente pena. Será ignorancia mía, pero no parece muy lógico. Lo que es todavía menos lógico es que a los magistrados del Alto Tribunal que han juzgado a García Ortiz no les haya dado tiempo de redactar la sentencia y sí hayan estado libre tres de esos jueces, para impartir un cursillo en el Colegio de Abogados de Madrid que, por cierto casualmente, era parte la acusación contra el FGE. Es más, hemos escuchado comentarios impropios del presidente de la Sala en esos cursos. Y otro de los magistrados, del Moral, ha sido codirector de la tesis del abogado del novio de Ayuso ¿Eso, legalmente o, al menos, éticamente, no sería suficiente para recusarse? Por aquello de que "la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo". Para evitar apariencia de parcialidad. García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo: "Es el momento de abandonar" Mª Carmen Cruz Martín

La historia interminable: ¿qué hizo Mazón la tarde de la dana? Seguimos con cosas de los jueces, ahora con la jueza de Catajorra, que no cesa en su empeño de buscar la verdad, los hechos. Lo que no consigue es aclarar qué hizo el ya expresident de Valencia durante casi una hora desde el momento en el que salió de la comida hasta el momento en el que llegó al Cecopi. Han sido tantas las versiones que ya me pierdo. El ticket del parking reclamado por la jueza a la periodista que comió con Mazón confirma que sí que hubo una hora en blanco en la agenda del expresident cuando la dana arrasaba la vida de parte de las 229 víctimas. Casi una hora en la que Mazón ni contestó ni hizo llamadas de móvil. Estamos esperando la enésima versión de qué hizo, qué le pasó al ya expresident. 01.04 min La periodista que comió con Mazón el día de la dana pagó a las 19:47 el parking