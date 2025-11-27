Pérez Llorca es investido como president de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves como president de la Generalitat Valenciana. El hasta ahora portavoz 'popular' en Les Corts ha obtenido 53 votos de su partido y de Vox, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que PSPV y Compromís han votado en contra.

Pérez Llorca se confirma así como octavo president autonómico y como sustituto de Carlos Mazón, que dimitió a principios de noviembre por su gestión de la dana. En su discurso, el también alcalde de la localidad alicantina de Finestrat ha hecho numerosos guiños al partido de Santiago Abascal. Ha defendido la gestión en estos dos años gracias a la "mayoría parlamentaria" con Vox, quien ya firmó con el PP un acuerdo para sacar adelante los presupuestos el pasado marzo y ha cargado contra el Pacto Verde europeo y la inmigración irregular, principales exigencias de la extrema derecha.

El nuevo president había asegurado antes de la votación que si fuera elegido sus primeras palabras serían para pedir "perdón" a las víctimas de la dana y ha hecho extensiva a todas las administraciones la "responsabilidad por no haber estado a la altura" que merecían los ciudadanos.

01.22 min Pérez Llorca asegura que pedirá perdón a las víctimas de la dana si es elegido president

Accede a las exigencias de Vox sobre obras, inmigración y Pacto Verde Pérez Llorca, que ha hablado en valenciano durante buena parte de su intervención, se ha presentado como un político "pactista", capaz de llegar a acuerdos con "todos los partidos" de la cámara, algo que ya ha hecho durante esta legislatura como hombre de confianza de Mazón y también como alcalde. Por ello, ha propuesto lo que ha denominado como "pacto de Les Corts" para garantizar una mayoría estable en la cámara en los dos años que quedan de legislatura. El candidato 'popular', que participó en las negociaciones con Vox para la investidura de su antecesor en el cargo, ha incorporado a su propuesta de gobierno las principales reivindicaciones que la formación de Santiago Abascal había puesto sobre la mesa para apoyar su investidura. Así, ha afirmado que son necesarias "obras hidráulicas de gran calado" sin que "el Gobierno de España las bloquee por criterios ideológicos". En cuanto a la inmigración irregular, ha dicho que es "imprescindible afrontar este reto sin frivolidad y buscar líneas que garanticen la seguridad, convivencia y control real" frente a las "mafias". Pérez Llorca ha dedicado una parte importante de su discurso a criticar el Pacto Verde europeo, votado a favor por el PP a nivel comunitario. Pérez Llorca ha dicho que este plan, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, es "la mayor amenaza" para los agricultores. Asimismo, ha señalado que el tiempo ha dado la razón a la formación de ultraderecha en cuanto a la inmigración, ha anunciado que bajará impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y también ha afirmado que la central nuclear de Cofrentes "no se cierra", puntos todos ellos que exigía el partido de extrema derecha para brindarle su apoyo. También ha destacado logros del gobierno de coalición con Vox como la "reducción a la mitad" de la lista de espera de los pacientes que necesitan una operación y la educación "universal y gratuita de 0 a 3 años". Pérez Llorca presenta su candidatura para relevar a Mazón y apela a la "responsabilidad" de Vox para alcanzar un acuerdo

"Vox está preparado y está dispuesto" El síndic de Vox, José María Llanos, había anunciado poco antes de la votación que apoyarían la investidura de Pérez Llorca porque la Comunidad Valenciana y España "necesitan una solución" y Vox, según ha dicho, "está preparado y está dispuesto". A mediodía, desde el Congreso, Abascal ya había dado un primer visto bueno al asegurar que lo que había escuchado le había "gustado". Llanos ha celebrado en su discurso que el candidato ha asumido gran parte de las demandas que le han planteado, como la "expulsión de menas", el rechazo al Pacto Verde, o la petición de mantener abierta la central de Cofrentes, aunque ha admitido que es cierto que tienen discrepancias, como la reforma de la financiación autonómica o la postura sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto quieren recortar en un 50% mientras que el PP se ha limitado a decir que la quieren "despolitizar" Llanos ha reivindicado los acuerdos alcanzados esta legislatura entre ambos partidos y ha dicho que "mucho se ha hecho, pero queda mucho por hacer", si bien tienen "muy claro" que un president de la izquierda "solo valdría para terminar de hundir y humillar esta tierra, y Vox no lo va a consentir nunca en la vida". Mientras, el portavoz del PPCV, Nando Pastor, ha dado la enhorabuena por adelantado al candidato de su partido por su investidura y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que considera que es quien verdaderamente lidera la oposición en Les Corts. En su réplica ha denunciado el "mayor intento de desequilibrio" y el "resentimiento" que "jamás se había conocido" por parte de la oposición en Les Corts y ha alabado la "humildad y el pragmatismo" de Pérez Llorca, cuya labor "no va a ser fácil" por la "polarización política, deslealtad institucional y cortoplacismo que imperan la política valenciana y española".

El PSPV acusa al PP de "vender su alma al diablo" y pide elecciones En su réplica, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado al PP de "vender su alma al diablo", en referencia a su acuerdo con Vox, y de "encubrir" a Mazón, quien "no estuvo a la altura de las circunstancias" durante la dana del 29 de octubre del año pasado en la que murieron 229 personas. Muñoz ha reprochado a Pérez Llorca que hace dos años firmaran el que ha llamado "pacto de la servilleta", con "lo mismo" que ha dicho en su discurso de investidura, "un pacto antiinmigración y bloquear el Pacto Verde europeo" y una vez más ha pedido elecciones. "Todo su discurso ha sido intentar agradar a Vox y a una persona que no está en esta cámara y no está en esta comunidad, Santiago Abascal. Es el número dos de Mazón y el número dos de Abascal", ha afirmado. El portavoz de los socialistas ha asegurado que el Gobierno del PPCV tiene "sobre sus espaldas la vida de 229 personas" a través del "pacto de la servilleta" firmado con Vox para la investidura de Mazón, en el que "seis hombres sin piedad" se repartieron la Comunidad Valenciana, "entre ellos un torero y un maltratador". Un acuerdo "que decía que la Conselleria de Emergencias y la de Medio Ambiente iba a estar en manos de la extrema derecha negacionista que decía que se iba a eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias", ha agregado Muñoz.

Compromís asegura que Pérez Llorca pasa "con nota" el "examen" de Vox Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha preguntado a Pérez Llorca "por qué va a pedir perdón a las víctimas". "¿Por tener el president más negligente de la historia de la Generalitat? ¿Por haber mantenido a Mazón un año? ¿Por haber sido cómplice y encubrir todas sus mentiras? Tu perdón no será creíble si no le pides el acta de diputado", le ha espetado. Ha advertido también que la "agonía" no se puede prolongar y ha pedido que se celebren elecciones. "¿Por qué tienen miedo de dar la voz a los valencianos? A lo mejor es porque son conscientes de que la mayoría de los ciudadanos ya no votarían igual". Y ha dicho a Pérez Llorca que su intervención al inicio de este debate ha pasado "con nota" el examen de Vox, que les "pasará la factura", que van a pagar los valencianos. A Mazón le han echado del Govern las familias de la víctimas de la dana del 29 de octubre que han salido a la calle para protestar por la gestión durante la emergencia. "Con su constancia le han echado los miles de valencianos que han salido a las calles contra sus mentiras" y ha criticado al síndic del PP, por haber calificado a algunos damnificados por la riada como "víctimas VIP".