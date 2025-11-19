Pérez Llorca presenta su candidatura para relevar a Mazón y apela a la "responsabilidad" de Vox para alcanzar un acuerdo

El candidato del PP a relevar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha registrado este miércoles su candidatura sin haber alcanzado todavía un acuerdo con Vox que le garantice su investidura y, en el último día de plazo para lograrlo, ha apelado a la "responsabilidad" de este partido. "Ahora no toca firmar un acuerdo de gobierno con Vox, lo importante es que la sociedad valenciana tenga estabilidad", ha señalado en una comparecencia ante los medios tras reunirse con su grupo parlamentario en Les Corts.

Sobre las conversaciones con Vox, Pérez Llorca ha llamado a "ser prudente y tratar las cosas midiendo bien los tiempos" y por el momento ha señalado que lo único que puede decir es que siempre ha notado en la formación de Santiago Abascal "sentido de la responsabilidad".

También ha dicho que lo prioritario ahora es la recuperación y que mientras "se siga en esa dinámica, el acuerdo" para poder contar con los 13 votos de los diputados de Vox es posible.

En una rueda de prensa, el candidato ha dicho que en las conversaciones Vox le ha trasladado que su prioridad es la reconstrucción e intentar garantizar que las obras hídricas que hacen falta en la Comunidad Valenciana se lleven a cabo. Después, ha dicho, hay otros asuntos como el pacto verde y la inmigración en los que se tendrá que buscar el consenso, ha puntualizado.

Todos los diputados del grupo popular han firmado su candidatura y la primera en hacerlo ha sido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá con la que se ha reunido antes en el Ayuntamiento en un encuentro que no estaba previsto en la agenda.

Fernando Pastor, nuevo síndic en Les Corts Valencianes En la reunión con el grupo parlamentario del PP en Les Corts ha sido nombrado como nuevo síndic Fernando Pastor. Así lo ha anunciado el también secretario general del PPCV que ha destacado la experiencia "solvente" de Pastor y ha valorado que aportará "mucho" al PP de la Comunitat Valenciana como nuevo portavoz. También, ha apuntado, en las "relaciones con todas las formaciones políticas, buscando acuerdos y dialogando" desde Les Corts. "Le doy la bienvenida como síndic", ha señalado. El candidato del PP para relevar a Mazón se ha reunido con Catalá en el Ayuntamiento de València y la alcaldesa ha anunciado, tras este encuentro, que ella ha sido la primera en firmar su candidatura, por lo que "la apuesta es clara", ha asegurado. Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que fue portavoz del PP en Les Corts y participó en el anterior acuerdo de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana, ha manifestado este miércoles que Pérez Llorca, es "un hombre entregado, dedicado, próximo, que conoce los problemas reales". Barrachina ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) donde ha mantenido una reunión de trabajo. Preguntado sobre si cree que prosperarán las negociaciones entre PP y Vox para que salga adelante la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat. "Me gustaría", ha respondido Barrachina, quien ha manifestado: "He tenido la fortuna de disfrutar de la compañía de Pérez Llorca durante un año que fui portavoz en Las Cortes y tuve la ocasión de sentarme junto a él".