Un informe pedido por el PSOE descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos"

Un informe forense encargado por el PSOE a dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid sobre sus pagos en metálico descarta la existencia de financiación ilegal en la formación al no apreciar indicios de fondos no declarados o no trazados. Sin embargo, el análisis ha encontrado algunos gastos "llamativos" cargados por la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos, entre los que figuran una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia o gastos "extraordinarios" en la marisquería La Chalana, gastos excesivos que representan entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos.

La principal conclusión del informe es que las entradas de dinero en efectivo tiene un origen plenamente trazable y documentado. La caja del partido se financia con lo que queda del ejercicio anterior y el efectivo procedente de la cuenta de la que el partido dispone en la entidad bancaria BBVA. Los expertos no detectan movimientos que puedan considerarse ajenos a la tesorería de la formación.

Así lo recoge el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Este análisis, al que ha tenido acceso RTVE, estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.

Un informe basado en los apuntes del caja del PSOE Este estudio ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego - uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018 - y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Se han basado en los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito. Entre 2017 y 2024 el PSOE destinó a la caja del partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros. Cerdán recibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.

Casi en su totalidad los fondos proceden de la cuenta del partido en BBVA El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas". Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años 7.283 euros de operaciones "esporádicas y plenamente identificadas" como la venta de 'merchandising', de chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería, unos "ingresos atípicos" que suponen el 1 % del efectivo. En todas las salidas de efectivo, se identifica al perceptor y área orgánica correspondiente. Y todos los pagos "presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a actividades ordinarias del partido". Además, "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería".