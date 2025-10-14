El Gobierno defiende que los pagos en efectivo en el PSOE están acreditados: "No tenemos financiación irregular"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado que el origen del dinero en efectivo que se daba a los dirigentes socialistas "son las cuentas corrientes del PSOE, como atestigua" el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En sus palabras, lo importante es que ese dinero "sea legal, no si es efectivo o no". Junto a esto, ha reiterado que "no hay ningún indicio que apunte a una financiación irregular en el PSOE" y que "todos los gastos están contabilizados, acreditados y auditados por el Tribunal de Cuentas y auditoría externa".

Así se ha pronunciado Sánchez a primera hora de este martes en una entrevista para la SER, donde ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo como secretario general del PSOE: "No era habitual en mí, pero seguro que en ocasiones he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto".

"Todos los gastos están contabilizados y auditados por el Tribunal de Cuentas", ha defendido el presidente, quien ha asegurado que estos gastos de su formación están "acorde" con la financiación de partidos: "Dentro del PSOE no hay cabida para corrupción".

En otra línea, Sánchez ha ironizado con que el Partido Popular confunde "dinero B" con efectivo: "Le traiciona el subconsciente", ha asegurado. Además, ha sostenido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cobró más en gastos de representación que Ábalos en cinco".

Alegría defiende que el "uso del dinero en efectivo no es irregular" La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que los pagos en efectivo a dirigentes socialistas están "perfectamente" fiscalizados en la contabilidad del partido y que "no se atisba financiación irregular por parte del PSOE". Asimismo, ha defendido el uso de dinero metálico como una práctica que "opera en distintas empresas" dentro de la legalidad: "El uso del dinero efectivo no es irregular". Así se ha pronunciado la también ministra de Educación este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha resaltado que el propio Senado utiliza metálico para "sufragar los gastos" de los senadores cuando tienen viajes al extranjero. Después de hacer uso de este dinero, los parlamentarios tienen que justificar los gastos, "como no puede ser de otra manera", ha apostillado Alegría. Preguntada sobre si ella recibió dinero en efectivo durante su ejercicio como portavoz del PSOE, ha explicado que no lo recuerda con exactitud, pero que, en todo caso, "estará perfectamente imputado en la contabilidad" de la formación: "Lo importante es que las cuentas del PSOE están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha, también por dos auditorías externas". El Supremo traslada a Europa que "hasta el momento" no consta que las obras del caso Koldo afecten a fondos de la UE Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha subrayado que el uso de dinero en efectivo "ya está fiscalizado" en las cuentas del partido. "No hay irregularidades, lo dice el Tribunal de Cuentas y la UCO". A su juicio, por utilizar metálico "tendría que pagar media España".