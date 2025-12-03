La Audiencia Nacional reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respondido la petición de aclaración del PSOE, que quería saber si la solicitud de los justificantes de pagos en metálico se refería a los investigados o a todas las personas que recibieron pagos del PSOE. A este respecto, el magistrado considera su petición fue lo "suficientemente clara" y le requiere todos los pagos en metálico realizados entre los años 2017 y 2024 "con independencia del destinatario", además de sus justificantes.

La semana pasada el PSOE pidió al juez que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico "efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes", algo que para los socialistas sería "excesivo", ya que advirtieron, podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entendían más razonable.

“🔴El juez Ismael Moreno reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024



▪️El magistrado de la Audiencia Nacional señala que deben entregar todos los reembolsos en efectivo y no solo los relacionados con el caso Koldo



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/COCQM68KqU“ — Radio 5 (@radio5_rne) December 3, 2025

En línea con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que la resolución fue "lo suficientemente clara sin que contenga algún concepto oscuro", no cabiendo extender la misma, como pretendía el solicitante, solo a las personas investigadas en la causa del Supremo, porque "dicha información ya fue facilitada".

El requerimiento, continúa el juez "debe extenderse a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido en el año 2017 y el año 2024 a todas las personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, etc) que percibieron pagos" del PSOE, "junto con los documentos justificativos en los que se soportan dichos pagos".

"Una vez recibida dicha documentación", dice el Juez, "se acordará lo que proceda en cuanto a la solicitud de incoación de Pieza Separada Secreta". Si bien, insiste, los documentos deben remitirse a través del sistema Lexnet, para "asegurar y preservar la intimidad de las personas afectadas y la confidencialidad de dicha información".

El juez del Supremo resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos Esta parte de la causa deriva de las sospechas manifestadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros. Tras oír como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos, el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente, o las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían. El auto publicado este miércoles por el instructor alude al informe policial del pasado 8 de octubre, donde se ponía de manifiesto "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico" por parte del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García "que no constarían, sin embargo, ni por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por dicho partido político en la causa especial". El magistrado considera que tras dicho informe y la prueba testifical practicada por el Supremo "no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que el PSOE dispondría "en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios". La documentación aportada se incorporará a la pieza separada de la causa donde investiga si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.