El PSOE insiste en que "la financiación del partido es legal, no hay contabilidad B, no es la Gürtel"
- La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, defiende la limpieza de las cuentas del partido
- En una entrevista en RNE dice que "hay que negar el paso a las instituciones" a la ultraderecha
Tranquilidad en el PSOE ante la investigación de los pagos en efectivo del partido porque el "el origen del dinero" del partido "es legal". Así lo ha defendido la portavoz de la ejecutiva del partido en una entrevista en RNE. Según Montse Mínguez los fondos de los socialistas tienen "trazabilidad, no hay libretas, ni anotaciones a mano, ni contabilidad B".
"La Gürtel la tenía el PP", ha dicho Mínguez "en el PSOE siempre hemos dicho que nuestra financiación es legal". Y aunque "nadie está exento de corrupción", la diferencia radica, según la portavoz en "como actúa cada uno cuando esto sucede".
Mínguez: "Hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política"
Desde el Partido Socialista continúan defendiendo la inocencia del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia "aún no conocemos". Ante la pregunta de si cree que hay lawfare en España, Montse Minguez es clara. Hay "gente que está haciendo política desde la justicia. Casos como los que estamos conociendo evidencia que hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política", y pone un ejemplo: "Ahí tenemos el caso de Peinado que acaba de echar a Manos Limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza" necesaria para personarse como acusación particular.
Ante la votación de la senda de déficit que se desarrolla este jueves en el Congreso, Mínguez señala que si no sale adelante, tal como establece la Ley de Presupuestos, habrá una nueva oportunidad en quince días. Y recuerda que las cuentas, que el Gobierno se comprometió a llevar a la Cámara Baja, incluyen cinco mil millones de euros más para las Comunidades Autónomas.
“ENTREVISTA | Montse Mínguez (@montseminguez), portavoz de la Ejecutiva Federal del @PSOE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) November 27, 2025
🗣️"Al PP le debemos hacer la pregunta: ¿para qué quiere gobernar las CCAA si rechaza mayores recursos que permiten que puedan ejercer mejor todas sus competencias?"https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/hdKJA8xEpy“
A la ultraderecha "se le tiene que negar el paso a las instituciones"
También se ha referido a la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Valencia y sus negociaciones con Vox. Para la portavoz socialista la situación es desoladora. Le pide al PP "que se dejen de pactos con los ultras y que pongan las urnas. Eso es lo que piden los ciudadanos de valencia".
A la ultraderecha, dice "se le tiene que negar el paso a las instituciones". "El PP es el responsable de que VOX esté subido y además es que ni se diferencian" en sus propuestas.
Sobre la declaración de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo, en la audiencia nacional este jueves, dice no temer nada "Aquí no hay Gürtel ni Kitchen", dice. "Aldama ha amenazado muchas veces" con pruebas y "no está aportando nada", asevera.