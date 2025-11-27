El PSOE insiste en que "la financiación del partido es legal, no hay contabilidad B, no es la Gürtel"

Tranquilidad en el PSOE ante la investigación de los pagos en efectivo del partido porque el "el origen del dinero" del partido "es legal". Así lo ha defendido la portavoz de la ejecutiva del partido en una entrevista en RNE. Según Montse Mínguez los fondos de los socialistas tienen "trazabilidad, no hay libretas, ni anotaciones a mano, ni contabilidad B".

"La Gürtel la tenía el PP", ha dicho Mínguez "en el PSOE siempre hemos dicho que nuestra financiación es legal". Y aunque "nadie está exento de corrupción", la diferencia radica, según la portavoz en "como actúa cada uno cuando esto sucede".

21.49 min Montse Mínguez: "La financiación del PSOE es legal, no es la Gürtel"

Mínguez: "Hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política" Desde el Partido Socialista continúan defendiendo la inocencia del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia "aún no conocemos". Ante la pregunta de si cree que hay lawfare en España, Montse Minguez es clara. Hay "gente que está haciendo política desde la justicia. Casos como los que estamos conociendo evidencia que hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política", y pone un ejemplo: "Ahí tenemos el caso de Peinado que acaba de echar a Manos Limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza" necesaria para personarse como acusación particular. Ante la votación de la senda de déficit que se desarrolla este jueves en el Congreso, Mínguez señala que si no sale adelante, tal como establece la Ley de Presupuestos, habrá una nueva oportunidad en quince días. Y recuerda que las cuentas, que el Gobierno se comprometió a llevar a la Cámara Baja, incluyen cinco mil millones de euros más para las Comunidades Autónomas. “ENTREVISTA | Montse Mínguez (@montseminguez), portavoz de la Ejecutiva Federal del @PSOE



🗣️"Al PP le debemos hacer la pregunta: ¿para qué quiere gobernar las CCAA si rechaza mayores recursos que permiten que puedan ejercer mejor todas sus competencias?"https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/hdKJA8xEpy“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) November 27, 2025