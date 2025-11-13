El exgerente del PSOE, sobre los pagos en efectivo de Ferraz: "Estaba dentro de la cultura organizativa"

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, reconoció ante el juez del caso Koldo que el pago con dinero en efectivo ya "estaba dentro de la cultura organizativa del funcionamiento" de la sede socialista de la calle Ferraz cuando comenzó a trabajar allí.

Moreno se pronuncia en estos términos en las grabaciones de su declaración del pasado 29 de octubre en el Tribunal Supremo, a las que ha tenido acceso RTVE. El exgerente testificó junto a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, por los pagos en efectivo que realizó el partido al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y al que fuera su mano derecha, Koldo García. Ambos investigados por el cobro de mordidas en el caso Koldo.

Asimismo, Moreno relató que cuando los trabajadores del PSOE adelantaban sus gastos en eventos o transporte, querían cobrarlo con máxima premura al regresar a Ferraz: "Muchos trabajadores que tienen actos públicos durante el año anticipaban sus gastos y estaban deseando llegar a Madrid para que la liquidación fuera hecha por caja". Sobre el exministro de Transportes, aseguró que firmó varias liquidaciones a su nombre durante los años en los que trabajó en la sede de los socialistas: "Recuerdo haber firmado liquidaciones de Ábalos, creo que prácticamente todos los años", añadió Moreno en las grabaciones conocidas ahora.

Durante su intervención, el magistrado Puente señaló a Moreno que no entendía por qué el partido mantuvo durante la pandemia los pagos en efectivo para devoluciones por gastos anticipados, cuando "estaba contraindicado" y "todo el mundo tenía cierta reticencia" porque se hablaba "de que se producían contagios".

El instructor del Supremo quiso saber el motivo y el funcionamiento interno de los pagos en metálico que recibieron el exministro su exasesor, al considerar que pudo haberse cometido un presunto blanqueo de capitales con ese método.

"Me choca especialmente porque este periodo de tiempo incluye el año 2020, que fue la época más cruda de la pandemia, y todo el mundo tenía cierta reticencia al dinero metálico, porque se habló incluso de que se producían contagios y, sin embargo, no parece que fuera el caso en la sede de ustedes", señaló, para agregar que "en esa época especialmente parece que manejar efectivo estaba contraindicado".

El exgerente aclaró que en 2020 el flujo de caja disminuyó "muchísimo", a pesar de que hubo elecciones, debido tanto a la pandemia como a una recomendación del Tribunal de Cuentas para que el efectivo tuviera cada vez "menos uso". Y añadió que se implantó a nivel interno una instrucción con la orden de que los pagos superiores a 1.000 euros "se tenían que hacer por transferencia".

El magistrado cuestionó la gestión del partido: "Es chusco" Al respecto, el magistrado cuestionó la decisión del PSOE de contratar a una empresa de seguridad para que llevara dinero a la caja de la sede para pagar "esas liquidaciones, en lugar de hacerlo directamente por el banco". "¿Por qué se hacía en metálico? Es que no entiendo qué ventaja tenía para ustedes", preguntó, además de señalar que es un proceso "más lento" que hacerlo por transferencia. Fue en ese instante cuando el exgerente se justificó asegurando que esas prácticas ya se hacían cuando llegó. El instructor le preguntó entonces "para qué se necesitaban esas cantidades de dinero en la caja del partido", a lo que Moreno contestó que, "fundamentalmente, para dotar la caja del partido". "Es una respuesta un poco tautológica", replicó el magistrado, que puso el foco en la "falta de comprobación" y de un "sistema de control". Puente puso como ejemplo: "Que yo ponga en una instancia 'comida del 17 de marzo' y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo, hombre. Es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control". A ello añadió que se debería "exigir al menos" un "control tan elemental" como que "la persona que acompaña la factura acredite que ha pagado el importe para devolvérselo". "Parece que esto ya en el año 2017, en fin, y quizá en el año 1950 también sería operativo, ¿no le parece?", le interpeló. Moreno indicó que en el partido "no podías presentar cualquier tipo de gasto" y los justificantes tenían que coincidir con las fechas del gasto.