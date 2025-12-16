El PSOE entrega a la Audiencia Nacional todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024

El PSOE ha confirmado que ha entregado a la Audiencia Nacional todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024. Una entrega que se hace a raíz de la solicitud del juez Ismael Moreno, que abrió una pieza separada del caso Koldo para investigar los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Además, según han informado fuentes socialistas, el partido también ha pedido que esa información se analice en una pieza secreta porque contiene datos muy sensibles.

El magistrado decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo que se realizaban en la sede socialista de la calle Ferraz a los principales investigados del caso Koldo. El juez quiere resolver si podrían haber utilizado este dinero en efectivo para blanquear el supuesto cobro de mordidas que recibían a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública y por el que están en prisión provisional.

La apertura de la pieza se hizo a raíz de la solicitud del juez que lleva el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Consideraba que quedaban varias incógnitas por aclarar sobre la naturaleza de esos pagos y sobre el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacerles frente. "Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", apuntaba Puente.

El alto tribunal adjuntó en su solicitud las declaraciones prestadas por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, la empleada del partido Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

Junto a esta información, el Supremo remitió a la Audiencia Nacional la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan esos pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, que en algunas ocasiones recogía su mujer Patricia Úriz, así como la información facilitada por el PSOE y que vincula dichos pagos a liquidaciones de gastos.