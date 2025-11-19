Sánchez y Feijóo se atacan por las "mordidas" del 2% de Cerdán y las detenciones de cargos del PP en Almería

Amanecía frío el Congreso de los Diputados este miércoles con temperaturas gélidas que por poco superaban los 0º a primera hora de la mañana. Un frío helador que recorrió primero este martes tanto el PSOE como el PP antes de llegar al Congreso por sus supuestos casos de corrupción.

Frío por un lado en las filas socialistas tras el último informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en el que se apuntaba que cobraba mordidas del 2% de adjudicaciones irregulares con Acciona. Y del mismo modo, frío en el PP tras la detención por parte de la UCO del presidente y vicepresidente del PP en Almería por delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.

E intentando capear de perfil este 'temporal Cerdán' el Gobierno en la sesión de control ha apuntado al caso de Almería, y en el PP al revés, a Cerdán. En un nuevo ejemplo del 'y tu más' en la política española y sus infinitos casos de corrupción.

Feijóo acusa a Sánchez de "llevar la cloaca de Ferraz a Moncloa" "Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español?", ha interpelado al presidente del Gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el 'popular' ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz a Moncloa" y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla". A renglón seguido, en su turno de réplica, Sánchez ha entrado en el cuerpo a cuerpo directo con Feijóo. "En mi partido tolerancia cero frente a la corrupción y no respuestas cero como hacen en el suyo cuando les afectan los casos", ha defendido Sánchez. La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona Mª Carmen Cruz Martín, Félix Donate Mazcuñán El presidente del Gobierno ha reprochado directamente a Feijóo que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón. Además, le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares de mascarillas en pandemia. "Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría", le ha señalado. "Mire Almería, mire Almería", ha enfatizado.

Sánchez presume de "tolerancia cero frente a la corrupción" En ese cruce de reproches por la corrupción, ninguno de los dos ha sido capaz de responder directamente por los casos que afectan a sus respectivos partidos. Durante la sesión de control, el líder de la oposición también ha aprovechado para vincular el techo de gasto para los Presupuestos aprobado este martes con el caso Cerdán. "Donde no hay techo de gasto es en Ferraz", ha expresado Feijóo antes de advertirle que podrá "hacer lo que quiera con su partido", pero que "no va a convertir a España en una cloaca". Tras ello, el presidente del Gobierno ha presumido de "estabilidad" en el Gobierno, así como de su "capacidad de diálogo" y de lograr "resultados". Detenidos el presidente y vicepresidente provinciales de Almería por presuntas concesiones irregulares El 'y tú más' se ha trasladado instantes después por a los segundos espadas. Primero con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "Cerdán era la clave de bóveda en la trama que empezó seis días después de la moción de censura [...]Viven la vida padre, que le pregunten a Paqui y la tarjeta del Corte Inglés", ha criticado Muñoz en alusión a la conversación aparecida en el informe de la UCO sobre la mujer de Cerdán.

La sesión de control se convierte en un continuo 'y tu más' entre PSOE y PP Sin embargo, la ministra de Hacienda ha optado por pedirle "explicaciones" por lo "ocurrido en Almería". "Como puede dar clases de corrupción un partido que está en una sede pagada por dinero negro. Ustedes no desalojan la corrupción, la convierten en sistémica", ha acusado Montero, que ha presumido de que la economía del país está muy "desarrollada". Y como si no hubiese otro tema, el PSOE y el PP han seguido enzarzados en lo mismo, en cada pregunta que los 'populares' dirigían al Gobierno. "Nos habla Montero de economías desarrolladas, parece la más desarrollada era la de su compañero Cerdán. Son el gobierno de la corrupción, de los investigados por organización criminal, de Ábalos y Cerdán acreditan y la UCO lo demuestra, son el gobierno del 2%, los del piso franco en Fuencarral, el túnel de Belate, el de 'La Paqui' en El Corte Inglés a todo trapo. Hablan como la mafia", ha resumido el 'popular' Miguel Tellado al preguntar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Si fuera como ustedes y usara ese tono tabernario le diría que ayer se detuvo a un dirigente del PP en Andalucía y que entonces Moreno Bonilla es corrupto y también lo es Feijóo. Eso tan de brocha gorda es lo que haría si estuviese formulando la pregunta como usteds. ¿Tanto cuesta diferenciar aquellas personas que tienen indicios sólidos de criminalidad y las personas honestas?", le ha respondido Bolaños a Tellado. El ministro de Presidencia ha pedido entonces "respeto" y decir "la verdad" a los 'populares'. "El PP de Tellado se desliza por la senda de la ultraderecha. Créanme, no hay ningún partido conservador europeo que haya conseguido salir de esa senda vivo. Les va a devorar la ultraderecha. Están a tiempo, socialdemocracia o barbarie", ha proclamado Bolaños. Paralelamente, el presidente del Gobierno ha tenido que responder también a Junts y EH-Bildu durante la sesión de control.