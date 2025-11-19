Sánchez y Feijóo se atacan por las "mordidas" del 2% de Cerdán y las detenciones de cargos del PP en Almería
- El presidente del Gobierno ha presumido de "tolerancia cero" frente a la corrupción
Amanecía frío el Congreso de los Diputados este miércoles con temperaturas gélidas que por poco superaban los 0º a primera hora de la mañana. Un frío helador que recorrió primero este martes tanto el PSOE como el PP antes de llegar al Congreso por sus supuestos casos de corrupción.
Frío por un lado en las filas socialistas tras el último informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en el que se apuntaba que cobraba mordidas del 2% de adjudicaciones irregulares con Acciona. Y del mismo modo, frío en el PP tras la detención por parte de la UCO del presidente y vicepresidente del PP en Almería por delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.
E intentando capear de perfil este 'temporal Cerdán' el Gobierno en la sesión de control ha apuntado al caso de Almería, y en el PP al revés, a Cerdán. En un nuevo ejemplo del 'y tu más' en la política española y sus infinitos casos de corrupción.
Feijóo acusa a Sánchez de "llevar la cloaca de Ferraz a Moncloa"
"Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español?", ha interpelado al presidente del Gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el 'popular' ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz a Moncloa" y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla".
A renglón seguido, en su turno de réplica, Sánchez ha entrado en el cuerpo a cuerpo directo con Feijóo. "En mi partido tolerancia cero frente a la corrupción y no respuestas cero como hacen en el suyo cuando les afectan los casos", ha defendido Sánchez.
El presidente del Gobierno ha reprochado directamente a Feijóo que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón. Además, le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares de mascarillas en pandemia. "Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría", le ha señalado. "Mire Almería, mire Almería", ha enfatizado.
Sánchez presume de "tolerancia cero frente a la corrupción"
En ese cruce de reproches por la corrupción, ninguno de los dos ha sido capaz de responder directamente por los casos que afectan a sus respectivos partidos.
Durante la sesión de control, el líder de la oposición también ha aprovechado para vincular el techo de gasto para los Presupuestos aprobado este martes con el caso Cerdán. "Donde no hay techo de gasto es en Ferraz", ha expresado Feijóo antes de advertirle que podrá "hacer lo que quiera con su partido", pero que "no va a convertir a España en una cloaca".
Tras ello, el presidente del Gobierno ha presumido de "estabilidad" en el Gobierno, así como de su "capacidad de diálogo" y de lograr "resultados".
El 'y tú más' se ha trasladado instantes después por a los segundos espadas. Primero con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "Cerdán era la clave de bóveda en la trama que empezó seis días después de la moción de censura [...]Viven la vida padre, que le pregunten a Paqui y la tarjeta del Corte Inglés", ha criticado Muñoz en alusión a la conversación aparecida en el informe de la UCO sobre la mujer de Cerdán.
La sesión de control se convierte en un continuo 'y tu más' entre PSOE y PP
Sin embargo, la ministra de Hacienda ha optado por pedirle "explicaciones" por lo "ocurrido en Almería". "Como puede dar clases de corrupción un partido que está en una sede pagada por dinero negro. Ustedes no desalojan la corrupción, la convierten en sistémica", ha acusado Montero, que ha presumido de que la economía del país está muy "desarrollada".
Y como si no hubiese otro tema, el PSOE y el PP han seguido enzarzados en lo mismo, en cada pregunta que los 'populares' dirigían al Gobierno.
"Nos habla Montero de economías desarrolladas, parece la más desarrollada era la de su compañero Cerdán. Son el gobierno de la corrupción, de los investigados por organización criminal, de Ábalos y Cerdán acreditan y la UCO lo demuestra, son el gobierno del 2%, los del piso franco en Fuencarral, el túnel de Belate, el de 'La Paqui' en El Corte Inglés a todo trapo. Hablan como la mafia", ha resumido el 'popular' Miguel Tellado al preguntar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
"Si fuera como ustedes y usara ese tono tabernario le diría que ayer se detuvo a un dirigente del PP en Andalucía y que entonces Moreno Bonilla es corrupto y también lo es Feijóo. Eso tan de brocha gorda es lo que haría si estuviese formulando la pregunta como usteds. ¿Tanto cuesta diferenciar aquellas personas que tienen indicios sólidos de criminalidad y las personas honestas?", le ha respondido Bolaños a Tellado.
El ministro de Presidencia ha pedido entonces "respeto" y decir "la verdad" a los 'populares'. "El PP de Tellado se desliza por la senda de la ultraderecha. Créanme, no hay ningún partido conservador europeo que haya conseguido salir de esa senda vivo. Les va a devorar la ultraderecha. Están a tiempo, socialdemocracia o barbarie", ha proclamado Bolaños.
Paralelamente, el presidente del Gobierno ha tenido que responder también a Junts y EH-Bildu durante la sesión de control.
Junts insiste en que Sánchez no cumple los acuerdos
La formación de Carles Puigdemont ha vuelto a insistir en el mismo mensaje que lleva repitiendo hace casi un mes, cuando rompió con el PSOE por "incumplir" sus pactos. Este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido en las "mentiras" e "incumplimientos" de Sánchez con Cataluña.
"Ustedes no cumplen con los catalanes y cada día están recaudando más dinero, pero cada día la gente vive peor", ha criticado Nogueras, quien ha acusado además al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no defender los intereses de los catalanes. Además, la portavoz de Junts ha cuestionado la intención del Gobierno de presentar los presupuestos generales del Estado y ha planteado que o bien Sánchez está "en campaña y busca el titular vacío" porque "sabe que no tiene los votos" necesarios para aprobarlos "o tiene un acuerdo con PP y Vox". "En cualquier caso, mentiras e incumplimientos", ha insistido.
Por su lado, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la situación en Cataluña "está mejor que hace dos años y mucho mejor que hace siete", cuando él llegó a la presidencia, y ha asegurado que esto también se debe a la aportación del grupo parlamentario de Junts.
La última pregunta al presidente del Gobierno la ha realizado la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. La diputada abertzale ha asegurado Sánchez que "tarde o temprano" el Gobierno deberá aceptar las selecciones deportivas de ámbito autonómicas en igualdad de condiciones que las españolas, a lo que el jefe del Ejecutivo se ha limitado a prometer diálogo, pero dentro del marco legal y teniendo en cuenta que esa oficialidad no depende de él, sino de las federaciones internacionales.