Muere una mujer en Estados Unidos tiroteada por un agente de migración durante una redada en Minnesota

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ha matado a una mujer en Minneapolis, durante una redada en el estado de Minnesota este miércoles. Se trata del último incidente violento durante la represión nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes. Por su parte, el mandatario estadounidense, ha acusado a la víctima de Minneapolis de resistirse y culpa a la "izquierda radical" a través de su red social Truth Social.

Según ha explicado la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, a través de una publicación en la red social X, el agente del ICE comenzó a disparar después de que una "alborotadora violenta" intentara atropellar a agentes de inmigración. La portavoz ha afirmado que, el agente, temiendo por su vida, la seguridad de sus compañeros y del público, "disparó tiros defensivos", y ha calificado lo sucedido como un "acto de terrorismo interno".

Además, ha afirmado que "se espera que los agentes de ICE que resultaron heridos se recuperen completamente". El alcalde de la ciudad, el demócrata Jacob Frey, ha culpado a la Administración Trump, también a través de una publicación en X, por aumentar las tensiones en torno a la aplicación de la ley migratoria y ha acusado que el ICE "está matando gente" . Frey ha destacado que la presencia del ICE "está causando caos en nuestra ciudad" y ha pedido que los agentes "abandonen la ciudad inmediatamente".

Durante el operativo se ha reportado la detención de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador. Se trata la mayor en lo que va del año.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado que los agentes de ICE afrontan un incremento del 1.300% en ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte.

El tiroteo ha provocado que varias personas se echaran a las calles para protestar cercar del lugar de los hechos. Algunos de estos protestantes fueron recibidos por agentes federales armados con máscaras antigás que dispararon munición química contra los manifestantes.

