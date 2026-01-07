Muere una mujer en Estados Unidos tiroteada por un agente de migración durante una redada en Minnesota
- La mujer intentó, supuestamente, atropellar a los efectivos desplegados
- Trump acusa a la víctima de Minneapolis de resistirse y culpa a la "izquierda radical"
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ha matado a una mujer en Minneapolis, durante una redada en el estado de Minnesota este miércoles. Se trata del último incidente violento durante la represión nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes. Por su parte, el mandatario estadounidense, ha acusado a la víctima de Minneapolis de resistirse y culpa a la "izquierda radical" a través de su red social Truth Social.
Según ha explicado la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, a través de una publicación en la red social X, el agente del ICE comenzó a disparar después de que una "alborotadora violenta" intentara atropellar a agentes de inmigración. La portavoz ha afirmado que, el agente, temiendo por su vida, la seguridad de sus compañeros y del público, "disparó tiros defensivos", y ha calificado lo sucedido como un "acto de terrorismo interno".
Además, ha afirmado que "se espera que los agentes de ICE que resultaron heridos se recuperen completamente". El alcalde de la ciudad, el demócrata Jacob Frey, ha culpado a la Administración Trump, también a través de una publicación en X, por aumentar las tensiones en torno a la aplicación de la ley migratoria y ha acusado que el ICE "está matando gente" . Frey ha destacado que la presencia del ICE "está causando caos en nuestra ciudad" y ha pedido que los agentes "abandonen la ciudad inmediatamente".
Durante el operativo se ha reportado la detención de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador. Se trata la mayor en lo que va del año.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado que los agentes de ICE afrontan un incremento del 1.300% en ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte.
El tiroteo ha provocado que varias personas se echaran a las calles para protestar cercar del lugar de los hechos. Algunos de estos protestantes fueron recibidos por agentes federales armados con máscaras antigás que dispararon munición química contra los manifestantes.
Ofensiva de Trump contra la inmigración
El mandatario estadounidense ha desplegado agentes federales de inmigración en ciudades lideradas por demócratas en todo EE.UU. durante su primer año en el cargo. Esta situación ha provocado una reacción negativa por parte de los residentes de estas urbes. Durante las últimas semanas, la Administración estadounidense envió agentes a Minneapolis después de que se descubriera un supuesto fraude millonario de guarderías relacionadas con los inmigrantes somalíes, a quien Trump ha calificado de "basura".
Este incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre en Chicago. Agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos. En octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.
Todo esto ha sucedido en medio de la polémica que marca la política interna de Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en las elecciones de 2024, Tim Waltz, anunció que no buscará un tercer mandatado. Waltz hizo el anuncio el lunes debido a la controversia sobre el supuesto fraude millonario relacionado con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí, destapado por el 'periodista independiente' Nick Shirley, simpatizante de las políticas de Trump.
Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.