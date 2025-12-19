TikTok firma un acuerdo para vender su unidad en EE. UU. a un consorcio liderado por inversores estadounidenses

El propietario chino de TikTok, ByteDance, firmó acuerdos vinculantes con tres grandes inversores para vender algo más del 80 % de los activos de la compañía en Estados Unidos a inversores estadounidenses y globales, con el fin de evitar una prohibición del gobierno estadounidense, informó el jueves a los empleados el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew.

El acuerdo supone un paso importante para resolver años de incertidumbre sobre el futuro de la aplicación que viene de 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump intentó sin éxito prohibir la aplicación de vídeos cortos, que ahora utilizan regularmente más de 170 millones de estadounidenses.

Los detalles del acuerdo están en línea con los presentados en septiembre, cuando Trump retrasó hasta el 20 de enero la aplicación de la ley que prohíbe la aplicación a menos que sus propietarios chinos la vendan, en medio de los esfuerzos por separar los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global. Trump también declaró que el acuerdo cumplía los requisitos de desinversión.

La compañía comunicó el jueves a sus empleados que ByteDance y TikTok habían firmado acuerdos vinculantes con tres inversores gestores: Oracle, Silver Lake y MGX, para formar una nueva empresa conjunta en EE. UU. llamada TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle declinó hacer comentarios. La Casa Blanca remitió las preguntas a TikTok. En el comunicado interno, TikTok afirmó que el acuerdo permitirá “a más de 170 millones de estadounidenses seguir descubriendo un mundo de infinitas posibilidades como parte de una comunidad global vital”.

El acuerdo, que está previsto que se cierre el 22 de enero, pondría fin a años de esfuerzos para obligar a ByteDance a desinvertir su negocio en EE. UU. por motivos de seguridad nacional.

Oracle, Silver Lake y la empresa MGX, con sede en Abu Dabi, poseerán conjuntamente el 45 % de la nueva entidad, según el comunicado, que confirma lo publicado por Reuters y otros medios en septiembre.

La empresa conjunta estadounidense estará participada en un 50 % por un consorcio de nuevos inversores, incluidos Oracle, Silver Lake y MGX con un 15 % cada uno; un 30,1 % por filiales de ciertos inversores actuales de ByteDance; y un 19,9 % será retenido por ByteDance, según el comunicado.