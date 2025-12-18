España y Argentina disputarán la 'Finalissima' el próximo 27 de marzo en Catar

Habrá 'Finalissima'. Las federaciones de fútbol de España (RFEF) y Argentina (AFA), con el visto bueno de UEFA y CONMEBOL, han llegado a un acuerdo para la celebración del partido entre campeonas de sus respectivos torneos continentales, que será el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail en Catar. El encuentro, a las 19:00 horas peninsulares, se verá en directo por La 1 y RTVE Play.

Faltaban por resolverse los últimos flecos para el acuerdo entre federaciones y el anuncio, confirmado este jueves en un comunicado, era esperado desde hacía días. Se disputará en un parón oficial de la FIFA y servirá como preparación del Mundial de 2030 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tendrá también el aliciente de ver medirse frente a frente a Leo Messi contra Lamine Yamal, quien está llamado a ser su sucesor en el Barça y ha heredado su dorsal '10' azulgrana.

Será la tercera ocasión en que se dispute este título, de carácter oficioso, y que en anteriores ocasiones se denominó Copa Artemio Franchi (1985 y 1993). Tras varios años sin disputarse, Italia y Argentina lo retomaron en 2022 con el estadio de Wembley en Inglaterra como sede y victoria para la albiceleste.

Además de sus respectivos torneos continentales, Eurocopa 2024 y Copa América 2024, cada selección llega con su particular vitola añadida: la Roja llegará al duelo como número uno del ranking FIFA, seguida precisamente de Argentina, que además es la vigente campeona del mundo.

España y Argentina se han enfrentado hasta en 14 ocasiones, con seis victorias para cada selección y dos empates. El último partido data de 2018, en el que la Roja se impuso por 6-1.

Por tanto, será el primero entre los actuales seleccionadores, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. El riojano declaró recientemente a TVE que la cita le parece "muy ilusionante" y cataloga el partido como "uno de los más atractivos a nivel internacional".