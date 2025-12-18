La Guardia Civil investiga el presunto robo de papeletas de voto por correo para las elecciones en Extremadura

La Guardia Civil investiga el presunto robo de papeletas de voto por correo para las elecciones autonómicas del domingo en Extremadura en las oficinas de Correos de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, en la provincia de Badajoz durante la madrugada de este jueves.

“🔴La Guardia Civil investiga el presunto robo de papeletas de voto por correo para las elecciones del domingo en Extremadura



🎙️ @mverissimo90 @RTVE_Ext pic.twitter.com/2b3mJm4FIr“ — Radio 5 (@radio5_rne) December 18, 2025

Según informa Correos, en la oficina de Fuente de Cantos, se habrían llevado la caja fuerte que contenía dinero en efectivo y 124 votos por correo de esta comarca de la provincia de Badajoz. La Guardia Civil confirma que el dinero ascendería a 14.000 euros. Se da la circunstancia de que Fuente de Cantos es cabecera de comarca, por lo que otros pueblos, como Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, también depositan votos en esa oficina.

Por su parte, en Santa Amalia y Torremejía solo se han sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

Tras activarse la alarma, Correos avisó de inmediato a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y ha vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero. Según ha podido saber RNE, en los últimos días también se ha producido robos en las oficinas de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz.

Correos ha comunicado los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz y está pendiente de la decisión que adopte con el objeto de garantizar el derecho al voto de los electores afectados.

El PP denuncia una "estrategia organizada" El PP ha denunciado lo que considera una "estrategia absolutamente organizada" para robar las elecciones y para que los votos no lleguen "nunca a las urnas". Y su candidata, María Guardiola, ha clamado en redes sociales que "están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos". "Solo faltan tres días para unas elecciones decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", ha asegurado la dirigente 'popular'. Por ello, ha pedido a los extremeños ir a votar "masivamente" y "llenar las urnas de dignidad". "El domingo defendemos más que un voto, defendemos la libertad, nuestro futuro y nuestra democracia", ha advertido en la red social X. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "extraordinaria gravedad" el robo. En un mensaje en X también, ha exigido al Gobierno que "explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación". Además, Guardiola ha denunciado que extremeños que querían ejercer del derecho al voto por Correos no han recibido la papeleta del PP: "Era la única que faltaba", ha asegurado. Este miércoles por la noche el PP interpuso la denuncia ante la Junta Electoral. "Están dinamitando los cimientos de nuestra libertad, nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro", ha avisado. En un acto en Don Benito, el líder de Vox, Santiago Abascal ha vuelto a redundar en la posibilidad de que se manipulen los resultados electorales el próximo domingo. Ya hace unos días lo dejó caer en un mitin y pidió estar "pendientes" para que no sucediera. Y este jueves, al ser preguntado sobre el robo de papeleras, ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "una mafia corrupta", capaz de "alterar el censo electoral y manipular resultados electorales para permanecer en el poder". No obstante, ha señalado que la debacle del Partido Socialista, tal y como pronostican las encuestas, "va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar".