La Junta de Extremadura cesa al conductor de Guardiola tras conocer que tenía una condena por "coacciones" a su exmujer
- Guardiola asegura que el propio conductor le confirmó que tenía una condena desde hace "nueve meses"
- Gallardo afea el acoso del alcalde 'popular' de Navalmoral de la Mata a una edil y el PP lo niega
La Junta de Extremadura ha cesado este miércoles al conductor oficial de la presidenta regional y candidata a la reelección por el PP en las elecciones del próximo domingo, María Guardiola, tras conocer que este trabajador tenía una condena desde "hace nueve meses" por "coacciones leves" a su mujer, según ha confirmado la propia dirigente en RNE.
"Me ha confirmado que tiene una condena de hace nueve meses por coacciones leves, que la información es cierta, y ha sido cesado de inmediato. Ninguna persona que trabaje conmigo puede ocultarme una información así porque yo necesito saber esto para tomar decisiones en libertad", ha asegurado Guardiola en los micrófonos de RNE.
Según adelantó El Plural, el chófer "está condenado por violencia de género contra su expareja y figura en el sistema VioGén", y se le impuso como condena una orden de alejamiento de seis meses, 30 días de trabajo en favor de la comunidad -que, al parecer, todavía no habría cumplido- y la retirada del permiso de armas que tenía.
La presidenta ha negado que la Junta o ella misma tuviera conocimiento previo de estos hechos. Precisamente, el secretario general del PP extremeño y cabeza de lista por Badajoz, Abel Bautista, explicaba en un acto electoral este miércoles que la Junta iba a investigar el asunto y si se confirmaba, el conductor sería cesado.
Guardiola ha indicado que fue el propio conductor el que le informó este miércoles de la situación mediante un correo electrónico, así como en una conversación telefónica posterior en la que le reconocía la condena, pero que estaba ya cumplida. Así, tras confirmarse la información, la Junta ha procedido a su cese.
Gallardo cree "inverosímil" que no conociera el caso
Por su parte, el candidato del PSOE en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "inverosímil" que la presidenta no conociera dicha información y más siendo "su primo" y ha señalado que nunca se puede considerar leve un tipo de violencia sobre la que debe haber una tolerancia absolutamente cero.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE ha criticado que hace unos días, Guardiola diera "lecciones sobre feminismo" en un mitin junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Navalmoral de la Mata, cuando ella, tenía "a su primo protegido". "Hoy resulta que mientras que nos daba lecciones, ella estaba escondiendo que su conductor, su persona de confianza, su primo, lo tenía protegido de violencia machista", ha afeado.
En ese mitin, Guardiola se mostraba muy crítica con el PSOE por los casos de acoso y abuso sexuales que habían salido a la luz entre militantes y dirigentes socialistas, y reprochaba el "silencio sepulcral" en este partido cuando "las mujeres que denuncian son sus propias compañeras" y les acusó de "tapar a los acosadores y abusadores cuando son de los suyos".
Y afea el acoso del alcalde de Navalmoral de la Mata
Asimismo, Gallardo ha denunciado que el PP también proteja al alcalde de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Enrique Hueso, quien, según publica elDiario.es, habría acosado a una concejala de su equipo, Paula González Morato.
Sin embargo, Bautista ha negado que el partido haya ocultado una denuncia interna de esta edil y ha achacado este asunto a una estrategia para "perjudicar" al partido en plena campaña electoral. En declaraciones a los medios, el 'número dos' de Guardiola ha explicado que el 1 de diciembre la concejala remitió un escrito anunciando su salida del Grupo Popular y lo ha atribuido a "sus demandas políticas".
González Morato anunció el pasado 2 de diciembre su decisión de abandonar el Gobierno local del PP y pasar a formar parte del Grupo de Concejales No Adscritos. En un comunicado a los medios, aseguró que su salida se debía "faltas de respeto recibidas en el ámbito interno" y a la "pérdida total de confianza en el alcalde" y a la "ausencia de un proyecto político sólido y definido".
Por su parte, el alcalde de Navalmoral de la Mata ha negado comportamientos "machistas" hacia la concejala y ha asegurado que son acusaciones "falsas".