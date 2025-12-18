La Junta de Extremadura cesa al conductor de Guardiola tras conocer que tenía una condena por "coacciones" a su exmujer

La Junta de Extremadura ha cesado este miércoles al conductor oficial de la presidenta regional y candidata a la reelección por el PP en las elecciones del próximo domingo, María Guardiola, tras conocer que este trabajador tenía una condena desde "hace nueve meses" por "coacciones leves" a su mujer, según ha confirmado la propia dirigente en RNE.

"Me ha confirmado que tiene una condena de hace nueve meses por coacciones leves, que la información es cierta, y ha sido cesado de inmediato. Ninguna persona que trabaje conmigo puede ocultarme una información así porque yo necesito saber esto para tomar decisiones en libertad", ha asegurado Guardiola en los micrófonos de RNE.

Según adelantó El Plural, el chófer "está condenado por violencia de género contra su expareja y figura en el sistema VioGén", y se le impuso como condena una orden de alejamiento de seis meses, 30 días de trabajo en favor de la comunidad -que, al parecer, todavía no habría cumplido- y la retirada del permiso de armas que tenía.

La presidenta ha negado que la Junta o ella misma tuviera conocimiento previo de estos hechos. Precisamente, el secretario general del PP extremeño y cabeza de lista por Badajoz, Abel Bautista, explicaba en un acto electoral este miércoles que la Junta iba a investigar el asunto y si se confirmaba, el conductor sería cesado.

Guardiola ha indicado que fue el propio conductor el que le informó este miércoles de la situación mediante un correo electrónico, así como en una conversación telefónica posterior en la que le reconocía la condena, pero que estaba ya cumplida. Así, tras confirmarse la información, la Junta ha procedido a su cese.

01.46 min Transcripción completa escasas horas del debate de RTVE, el candidato socialista remete contra Guardiola por no asistir a la cita. Y uno no puede pulsar el botón y a partir de ahí esconderse En el PSOE hablan de anomalía democrática y se preguntan. Que ni siquiera acompaña a Feijóo en los actos electorales que está haciendo el Partido Popular. ¿Dónde está María Guardiola? A la Popular pide también explicaciones Gallardo tras el cese de su chofer condenado por violencia machista. ¿Desde cuándo lo sabía la presidenta? Hace ocho meses que hubo esa condena por maltrato y presidenta no supiera nada. Junta En un comunicado la Junta ha confirmado que el chofer fue condenado por comunicado, la Junta ha confirmado que el chofer fue condenado por coacciones coacciones leves por un delito de violencia de género leves por un delito de violencia de género. Antes, el vicepresidente ya aseguraba que tomarían medidas si se confirmaba Antes el vicepresidente ya aseguraba que tomarían medidas si se confirmaba la condena. Aquí en este partido ni se oculta ni se También ha pedido un gobierno sólido para el PP Que sea un gobierno que en esto se ha sometido a chantaje. La experiencia no es buena. Y ha criticado la falta de propuestas de los de Abascal contra el que arremeten por esta imágenes. No queremos que el ridículo se instale en la política extremeña. También contra Vox arremete Unidas por Extremadura por estas palabras. Aquí creo que hay que desinfectarlo. Creen que no es casual que lo dijera un día después y en el mismo lugar del homenaje a Robe Iniesta. Y como diría Robe, eres un pedazo de eso, payaso. Vox aseguró que se refería a Pedro Sánchez, que arrancó allí la campaña El PSOE pide explicaciones a Guardiola por el cese de su chófer, condenado por violencia de género

Gallardo cree "inverosímil" que no conociera el caso Por su parte, el candidato del PSOE en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "inverosímil" que la presidenta no conociera dicha información y más siendo "su primo" y ha señalado que nunca se puede considerar leve un tipo de violencia sobre la que debe haber una tolerancia absolutamente cero. En una entrevista en Las Mañanas de RNE ha criticado que hace unos días, Guardiola diera "lecciones sobre feminismo" en un mitin junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Navalmoral de la Mata, cuando ella, tenía "a su primo protegido". "Hoy resulta que mientras que nos daba lecciones, ella estaba escondiendo que su conductor, su persona de confianza, su primo, lo tenía protegido de violencia machista", ha afeado. Gallardo asegura ser "partidario" de "paralizar" el cierre de Almaraz hasta que haya "una alternativa" En ese mitin, Guardiola se mostraba muy crítica con el PSOE por los casos de acoso y abuso sexuales que habían salido a la luz entre militantes y dirigentes socialistas, y reprochaba el "silencio sepulcral" en este partido cuando "las mujeres que denuncian son sus propias compañeras" y les acusó de "tapar a los acosadores y abusadores cuando son de los suyos". Feijóo carga contra el PSOE por la corrupción y los abusos: "Extremadura será el primer paso del cambio en España" Mª Carmen Cruz Martín