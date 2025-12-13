Feijóo carga contra el PSOE por la corrupción y los abusos: "Extremadura será el primer paso del cambio en España"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el PSOE y el Gobierno por los casos de corrupción y de acoso y abusos sexuales que están aflorando en los últimos días y se ha mostrado convencido de la victoria de la candidata 'popular' a la reelección, María Guardiola, en las elecciones extremeñas, al tiempo que ha vaticinado que "será el primer paso del cambio en España".

En un mitin electoral junto a Guardiola en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha defendido que "nunca Extremadura ha tenido tanta oportunidad de influir en la política nacional". "Extremadura puede marcar el camino de la limpieza, de la decencia, de la política que sirve", ha asegurado. Y es que, según el líder del PP, las elecciones extremeñas "no son unas elecciones autonómicas cualquiera", sino que son "claves" para toda España.

Por eso, ha hecho un llamamiento a acabar con la "degeneración" y "degradación total" de Pedro Sánchez y de su Ejecutivo en las urnas el próximo 21 de diciembre, pues ese día no se trata solo de darle a Extremadura "un gobierno decente", sino, ha asegurado, será "darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos".

"Querían darnos lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y corruptos", ha sostenido Feijóo. Para el presidente del PP, los casos que afectan al PSOE no eran "tres golfos". Por eso, también ha llamado "cínico" e "hipócrita" a Sánchez. Además, a su juicio, "la corrupción y el machismo son estructurales en este PSOE y en este Gobierno".

También Guardiola ha tachado de "asqueroso" todo lo que se está conociendo sobre los casos de acoso y abusos sexuales entre los socialistas. "No vamos a aceptar ni una sola lección de feminismo de los que han sacado a los violadores a la calle, de los que han guardado las denuncias de sus compañeras en un cajón", ha criticado. Y ha cargado asimismo contra el Gobierno de Pedro Sánchez y "sus escándalos cada día". "Es como una telenovela", ha afirmado.

Asimismo ha habido dardos para el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, del que Guardiola ha dicho que es "el alumno más aventajado de Sánchez". Y se ha mostrado muy crítica porque se presente "imputado por enchufar al hermano del presidente". "Es un candidato que no es digno para esta tierra", ha afirmado.

Pide elecciones generales Feijóo ha aprovechado la ocasión para pedir elecciones en España y ha reprochado al Gobierno que no las convoque ante la imposibilidad de aprobar nuevas cuentas públicas, tal y como ha hecho Guardiola en Extremadura, que las convocó al no poder sacar adelante el presupuesto para 2026. Además, ha censurado a Sánchez por estar gobernando a pesar de haber perdido las elecciones: "Estamos en la oposición, pero hemos ganado las elecciones. No asumiría la Presidencia del Gobierno si pierdo las elecciones", ha dejado caer. Por su parte, Guardiola ha apelado a los que "votaron al PSOE" en el pasado de cara a la cita del 21-D. Así, les ha indicado que en el PP tienen "una opción seria y responsable": "Les pido un voto de confianza, que apoyen un Gobierno limpio y con ganas de trabajar y avanzar", ha clamado.

Reproches a Vox y a Gallardo También ha habido reproches hacia Vox. Feijóo, algo más tibio, ha reprochado a los de Abascal que dijeran que "querían echar a los socialistas", que "querían un cambio", pero "están ahora en contra del PP". Para hacer frente al "bloqueo" y a ese "modelo nocivo", el líder del PP ha reclamado el voto para su candidata. Guardiola, por su parte, ha sido más beligerante contra Vox y ha vuelto a decir que el líder de esta formación ha ido a Extremadura de "turismo". "Ha aprovechado para conocer la región, que es preciosa. Me encanta que venga un líder nacional a conocer Extremadura, que conozca a nuestra gente, escuche... y que escuche que a los extremeños no nos gustan los radicalismos", ha indicado. También ha acusado a Vox de haber votado junto al PSOE "contra los mejores presupuestos de Extremadura" y ha rechazado que digan que "vienen a luchar contra el sanchismo". "Eso no se lo cree nadie", ha avisado. Para Guardiola, "los que dijeron que venían a ser parte de la solución, se han convertido en el problema". Y les ha recriminado que cuando "tuvieron que asumir la responsabilidad de gobernar, salieron corriendo porque se está más cómodo en la oposición".