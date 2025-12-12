Día 5: Los partidos marcan distancia entre sí PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferencias Día 6: Día triste por la muerte del líder de Extremoduro Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste en Extremadura por la muerte de Robe Iniesta Día 7: Primer debate electoral Un debate imposible a diez con reproches entre partidos pero que no aclara pactos Día 8: Vuelven los líderes nacionales Los líderes nacionales de PP, Vox y Podemos vuelven a hacer campaña en Extremadura | Diario de campaña

01.38 min La política nacional se cuela en la campaña de las elecciones extremeñas

Los líderes nacionales han vuelto este viernes a Extremadura para hacer campaña para los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre. Todos ven esta cita más en clave nacional y lo muestran sin tapujos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han protagonizado diferentes actos junto a sus candidatos. Por parte de PSOE, los socialistas han vuelto a contar con el respaldo del histórico dirigente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Ibarra vuelve a defender a Gallardo y cree "injusto" que pague la "culpa de otros" Por segunda vez en esta campaña, el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha acompañado al candidato de PSOE a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, en un mitin en Badajoz, para respaldarle. Según el histórico dirigente, sería "una injusticia" que el líder socialista extremeño tenga que pagar en las urnas el próximo 21-D "la culpa de otros", en alusión a los casos de corrupción y de acoso y abusos sexuales. Ibarra ha clamado que ni él, ni el fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara han "prostituido las siglas de PSOE", ni han "robado, ni violado a mujeres". También ha vuelto a mostrar su convicción en la inocencia de Gallardo, que está procesado por la presunta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez. Y ha defendido que es el "mejor candidato" que podría presentar el PSOE, pues le avalan las seis veces que ha ganado la Alcaldía en Villanueva de la Serena y las tres veces que ha ganado en la Diputación de Badajoz. Gallardo también ha recordado que fue alcalde de su pueblo, defendiendo a sus vecinos "por encima de todo" y ha afirmado que quiere ser presidente de Extremadura, porque "no hay mayor honor para quien ama a esta tierra" y poque quiere serlo "24 horas al servicio de la ciudadanía". Asimismo ha admitido que le "avergüenza" y le "repugna" lo que han hecho algunos miembros del PSOE con las mujeres, pero ha puesto en valor cómo ha actuado el partido: "Tolerancia cero y siempre del lado de las mujeres", ha asegurado. Antes del mitin de la tarde, el candidato socialista ha mantenido una intensa agenda electoral en Badajoz. Ya este mañana estuvo visitando el barrio de San Fernando, en Badajoz y mantuvo un encuentro con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura. Entre sus promesas, se ha comprometido a destinar el 25% del gasto sanitario a la Atención Primaria para que los ciudadanos tengan atención de su médico de cabecera "en un máximo de 48 horas"; a construir mil viviendas de protección oficial a 90.000 euros y a poner en marcha un plan de movilidad intermodal entre el ferrocarril y las carreteras. Para el candidato socialista, "el modelo Ayuso está ya en Extremadura", pues como ocurre en la Comunidad de Madrid, también han aumentado las derivaciones a la sanidad privada y las citas con más de 15 días para ver al médico de cabecera en la región. Así, ha vuelto a defender que el 21 de diciembre hay dos modelos entre los que elegir, el del PP, que "privatiza" y "privilegia a los siempre" o el del PSOE, que "puede cambiar" todo eso.

Feijóo pide el voto para el PP de Guardiola para "no avalar a un Gobierno de corrupción" Feijóo ha vuelto a viajar a Extremadura para respaldar y "avalar" a la candidata del PP, María Guardiola, a la reelección a la Presidencia de la Junta. En sendos actos en Talarrubias y Puebla de Alcocer, en Badajoz, ha defendido el proyecto 'popular' y lo ha contrapuesto al "proyecto de bloqueo" de los demás partidos. Según el líder del PP, el próximo 21 de diciembre, los extremeños tienen "una doble oportunidad: hablar de su tierra y de España", y ha señalado que Guardiola tiene un proyecto que "defiende los intereses de los extremeños" y que "no está tutelada desde Madrid". "Veo a una Extremadura que quiere avanzar, que tiene muy claro el presente y el futuro de esta tierra, y eso lo encarna una mujer valiente, que es María Guardiola", ha sostenido. También ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Tenemos el Gobierno más rodeado de corrupción de los 47 años de democracia. [...] Estamos en una espiral de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión", ha señalado en referencia a las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez y otras personas próximas a este partido, así como a los casos de acoso y abusos sexuales que se están conociendo. Para Feijóo, la cita del 21-D no solo trata de Extremadura: "Las elecciones del 21 de diciembre van de darle a Extremadura un Gobierno decente, van de darle a España una normalidad política y no avalar a un Gobierno inundado de corrupción, chanchullos y escándalos", ha advertido. Así, ha pedido a los extremeños que voten pensando no solo en su tierra, sino "en el conjunto de la nación" y que manden "desde aquí un mensaje de decencia". El líder de PP ha sostenido que en cualquier país europeo, ante una situación como la que se está viviendo en España, "cualquier presidente habría dimitido, se habría marchado y habría pedido perdón". "Los vamos a echar en las urnas y vamos a empezar por Extremadura", ha asegurado convencido. Además, ha apuntado que el voto a su partido es el que "más daño le hace a Sánchez", pues ha afirmado que el líder socialista está "encantado con Vox".

Abascal se pregunta por qué el pacto de Vox en Valencia "no valía para Extremadura" Por su parte, Abascal ha viajado a la provincia de Cáceres para apoyar a su candidato a la Presidencia, Óscar Fernández. En declaraciones a los medios en Miajadas, ha vuelto a tachar a Guardiola de "soberbia" y se ha preguntado por qué el pacto alcanzado por su partido en la Comunidad Valenciana para los presupuestos, así como las medidas en favor del campo, las medidas fiscales o contra la inmigración masiva "no valían para Extremadura". Para Abascal, el problema de la candidata del PP es que cree que Vox "tiene el deber de entregarle los votos gratis". Por ello, le ha pedido respeto para su formación y sus votantes. Posteriormente en un mitin en Azuaga (Badajoz), Abascal ha insinuado que podría haber fraude electoral el próximo 21 de diciembre. "Lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Vamos a tener que vigilar las elecciones. Están dispuestos a alterar el censo electoral con nacionalizaciones masivas", ha advertido. Además, ha vuelto a exigir al PP que presente una moción de censura contra Sánchez. "Que presente una moción de censura y convoque elecciones y deje de marear la perdiz", ha urgido. En el mismo mitin, Fernández ha cargado contra la "corrupción de Gallardo" y la "estafa de Guardiola" y ha presentado a Vox como la "tercera vía": "No prometemos grandes cosas: sentido común y firmeza". "El PP y el PSOE utilizan vuestros votos y luego pactan con los separatistas. Las infraestructuras se las llevan fuera. Nuestros trenes en Cataluña y las carreteras al País Vasco". Además, ha instado a luchar "con uñas y dientes contra el despilfarro político".