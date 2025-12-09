PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferencias | Diario de campaña

Día 2: La Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Monero Día 3: Jornada sin grandes mítines Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas locales Día 4: Los candidatos van a pequeñas poblaciones PP y Unidas por Extremadura coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico y Vox sigue en Cáceres Día 5: Los partidos marcan distancia entre sí PSOE y Unidas por Extremadura afean los "recortes" a Guardiola, y PP y Vox evidencian sus diferencias

01.15 min El ministro Cuerpo arropa a Gallardo mientras el PP recuerda su situación procesal en plena campaña

Un día más, los candidatos han desplegado su agenda electoral en pequeños actos para dar a conocer su programa entre los ciudadanos. Cáceres y Mérida han sido las dos ciudades que han concentrado estos actos. El PSOE y Unidas por Extremadura han cargado contra los "recortes" de la 'popular' María Guardiola, y han llamado a dejar en la oposición a "las derechas". Por su parte, el PP ha marcado distancia con Vox, asegurando que no tienen "nada que ver". También los de Santiago Abascal han querido dejar claro que no son como los 'populares', a los que han equiparado con los socialistas.

Gallardo (PSOE) anuncia un plan de inversión en I+D+i El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha realizado varias visitas en Cáceres dentro de su agenda electoral: la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) y el Parque Científico Tecnológico de Extremadura. Durante su visita, ha anunciado "un plan de innovación que conexione la universidad con los centros tecnológicos de la región y con la empresa" para "acompañar" y "retener" el talento joven de la región. Asimismo ha anunciado un plan de incentivos para que los parques tecnológicos actuales se puedan ampliar, pues ha considerado que el de Cáceres "se ha quedado pequeño" y "necesita un nuevo edificio para que pueda albergar mayores empresas del ámbito tecnológico". Por la tarde, ha mantenido un encuentro con empresarios también en Cáceres, donde ha estado acompañado del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En este encuentro, ha criticado que si el 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura es por "tacticismo político", porque así "lo han mandado desde Madrid". "A Extremadura no se nos ha tenido en cuenta", ha denunciado. Y ha defendido que "la estabilidad es necesaria porque genera certidumbre y eso favorece las inversiones". ““ También este martes se ha mostrado convencido de que su partido será el más votado el próximo 21 de diciembre, a pesar de lo que dicen las encuestas, que le dan un fuerte retroceso, pues ha considerado que "los extremeños tienen muchos motivos para dar un cambio" y dejar atrás el modelo que representa la 'popular' María Guardiola, que, a su juicio, "es el mismo que el de Vox". "Ellos están en ese dúo Pimpinela, haciendo como que están enfadados, pero si tienen la oportunidad van a pactar para seguir profundizando en el negacionismo, en los recortes, en privilegiar a los más ricos frente a aquellos que pensamos que los que más tienen, más tienen que invertir, y tienen que pagar más impuestos precisamente para que nosotros podamos invertirlos en innovación, en industria y en talento", ha zanjado.

Guardiola (PP) carga contra el candidato del PSOE por estar imputado La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se ha desmarcado de Vox, pues ha asegurado que su partido no tiene "nada que ver" con el programa de los de Santiago Abascal, y ha retado a Gallardo a que diga qué derechos ha recortado su Gobierno. "Nosotros tenemos un programa que realmente pisa la tierra porque hemos escuchado a la gente, porque hemos estado a su lado, porque hemos escuchado a los sectores y yo no tengo nada que ver con el programa que plantea Vox", ha apuntado Guardiola a preguntas de los medios en su visita a la residencia Cervantes, en Cáceres, donde se ubicará el Centro de referencia para la atención de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y donde les ha prometido más ayudas y exenciones. ““ Además, ha cargado contra el PSOE por presentar a un candidato "imputado" en la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es la primera vez que hay un candidato que se presenta a unas elecciones imputado. A mí eso me parece ya una falta de respeto tremenda a los electores", ha reprochado La candidata 'popular' ha acusado al socialista de "mentir" y de no haberse leído el programa del PP, pues ha sostenido que "no hay ni un solo derecho en esta región que se haya recortado o que haya dado marcha atrás" bajo su Gobierno. "Invito al señor Gallardo a que diga en qué ha retrocedido nuestra región. Porque insisto, lo único que hemos hecho es crecer y lo único que hemos hecho ha sido avanzar", ha expuesto. Asimismo ha denunciado que en la región se ha dado "un bloqueo" producido por la "pinza" llevada a cabo por Vox y PSOE, que es lo que ha impedido aprobar presupuestos en la Comunidad, y ha defendido también que, pese a todo, su formación ha intentado "avanzar al mayor ritmo posible".

Fernández (Vox) insiste en que PP y PSOE "son lo mismo" El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha sostenido que el PP y el PSOE "son lo mismo", y "votan y roban lo mismo", y ha citado como ejemplo los casos Gürtel y EREs en Andalucía. Así, ha asegurado que frente a esta "corrupción" y a este "bipartidismo corrupto", está el "sentido común" de la formación que representa. ““ En declaraciones a los medios dentro de la campaña electoral, ha recordado que en esta legislatura PP y PSOE han votado juntos en 87 ocasiones contra iniciativas presentadas por su grupo, como eliminar las subvenciones a los sindicatos de clase, UGT y CCOO; contra el "blindaje" de la central de Almaraz eliminando la ecotasa, o contra la eliminación de las "listas negras" de sanitarios que se niegan a practicar abortos. En este punto, ha llamado a Guardiola "proabortista". También ha criticado que ambos partidos llegan a acuerdos en otros ámbitos, como para aprobar los presupuestos de la Diputación de Cáceres o del Ayuntamiento de Cáceres, o incluso negociaron los de la Junta para 2025.