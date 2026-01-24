La DGT levanta las restricciones por la borrasca Ingrid y restablece la circulación de camiones en Castilla y León

La borrasca Ingrid, con nevadas a partir de 300-500 metros en el noroeste peninsular y olas que superan los ocho metros en las costas gallegas y otras comunidades cantábricas, deja este sábado un mapa con múltiples y diversos avisos meteorológicos, con zonas afectadas en todas las comunidades autónomas.

En este momento el temporal afecta a 153 tramos de carretera en 12 comunidades autónomas, según la Dirección General de Tráfico (DGT), que eso sí, ha levantado las restricciones de paso de camiones por Zamora, León y Burgos, con lo que los más de 1.000 camiones que han pasado la noche embolsados han comenzado a reemprender la marcha.

Los vehículos pesados han vuelto a iniciar la circulación pasadas las nueve y media de la mañana de este sábado, ha informado la Subdelegación del Gobierno. Los camioneros denunciaban que "la carretera está limpia" (libre de nieve) y pedían que readmitir la circulación con el uso de sal.

Como consecuencia, las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) piden la dimisión del director de la DGT, Pepe Navarro, por su decisión que consideran "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.

A su juicio, Navarro ha demostrado "una absoluta falta de humanidad y completa incapacidad para gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año".

“🔴 La situación es un gran problema para los camioneros que están parados en León y Zamora por restricciones de tráfico a vehículos pesados



🗣️ José Antonio, camionero afectado: "Yo en 37 años va a ser el primer fin de semana que me quede fuera de casa"https://t.co/lMToc173VA https://t.co/KS6000x2Yt pic.twitter.com/zXSluqfpUT“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 24, 2026

Las principales patronales de supermercados ya mostraron su preocupación este viernes, después de que la DGT impusiera restricciones a la circulación de camiones en determinados tramos de carreteras, al considerar que era una medida "desproporcionada y precipitada".

