El tiempo de este sábado 24 de enero: Nieve, frío y viento fuerte por la combinación del aire polar con la borrasca Ingrid

La llegada de la borrasca Ingrid a España dejará un importante temporal atlántico sobre todo en la costa gallega, que además provocará lluvias y nevadas en cotas bajas, que podrán afectar a paseos marítimos y vías de comunicación del noroeste peninsular.

Este sábado 24 será uno de los días álgidos de este episodio, coincidiendo con el momento de máximo acercamiento de Ingrid y la previsión de un gran empeoramiento del estado del mar durante la primera mitad del viernes en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico.

La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán el sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas.

Se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando podría nevar por debajo de los 300-400 m. Las nevadas pueden darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas y acumular espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, pudiendo complicar la circulación por las carreteras. La sensación térmica será baja, lo que debe ser tenido en cuenta en la realización de actividades al aire libre. Arreciará, además, el temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con un importante oleaje asociado al mar de fondo que será bastante energético y podría producir daños en paseos marítimos y zonas litorales, sin descartar que las rachas muy fuertes puedan producir caídas de ramas o árboles.

Temporal marítimo en Galicia y Cantábrico Continuará el temporal marítimo en Galicia y Cantábrico, con oleaje bastante energético de 5-8 m y con la posibilidad de que en Galicia se superen los 8m de ola significativa, también se esperan vientos fuertes a muy fuertes. Además del temporal marítimo en el norte, se prevé mar combinada de 4-6m en el litoral gaditano y en el Estrecho. Por otro lado, soplará viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste y este peninsular y Baleares.

Precipitaciones de agua y nieve Los chubascos se irán intensificando en el Cantábrico durante el día y se esperan nevadas significativas en Pirineos, mientras serán más dispersos en el resto. La cota de nieve se situará muy baja durante la primera mitad del día: 300-500 m en buena parte de la mitad norte y 600-800 m en el resto, con tendencia a ir subiendo por el oeste peninsular y quedando al final del día por encima de los 1000m en el tercio oeste peninsular. Las nevadas continuaran en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta Norte y el centro peninsular, con posibilidad de ventisca por el viento con intervalos fuertes. En combinación con las bajas temperaturas, con heladas moderadas en zonas de montaña, dará lugar a una sensación térmica muy baja. En Baleares los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño.

Temperaturas en descenso generalizado Las temperaturas descenderán de forma generalizada, sobre todo en la zona este, y particularmente para las máximas. Habrá heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que las heladas sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo.