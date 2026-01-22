El tiempo de este jueves, 22 de enero: Ingrid mantiene el temporal atlántico con nevadas y vientos muy fuertes

El paso de los frentes asociados a la borrasca Ingrid continuará marcando la situación meteorológica este jueves. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal atlántico dejará cielos cubiertos en la mayor parte del país, con precipitaciones que comenzarán en Baleares, el este peninsular, el Cantábrico y Galicia, extendiéndose por la tarde a las vertientes atlántica y cantábrica.

Lluvias intensas y nieve en cotas medias

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el oeste de Galicia, donde no se descartan tormentas y granizo ocasional, fenómenos que también podrían darse en Baleares. En cuanto a la nieve, las acumulaciones serán significativas en entornos de montaña. La cota se situará entre los 1.100 y 1.400 metros en el centro y mitad norte, llegando a bajar de los 1.000 metros en el extremo noroeste al final del día. En el sureste, la cota será algo más alta, entre los 1.300 y 1.600 metros.

RTVE.es

Temporal de viento y variaciones térmicas

El viento será uno de los grandes protagonistas de la jornada. Se esperan intensidades fuertes en el norte y rachas muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, el Estrecho, Alborán y Baleares, así como en el tercio este peninsular.

RTVE.es

Respecto a las temperaturas, las máximas sufrirán un descenso en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y Baleares, mientras que subirán en el nordeste y el este de la meseta Sur. Las mínimas bajarán en el tercio noroeste y Pirineos, con heladas moderadas en la cordillera pirenaica y débiles en el resto de los sistemas montañosos de la mitad norte y sureste.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es