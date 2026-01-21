El tiempo de este miércoles 21 de enero: Harry pone en alerta a España con fuertes lluvias y nevadas en el norte

España afronta este miércoles un escenario de marcada inestabilidad atmosférica. El protagonismo meteorológico recae en la borrasca Harry, que tras sacudir el área mediterránea en jornadas anteriores, comienza a alejarse por el este. Sin embargo, su salida coincide con la llegada de nuevos sistemas frontales desde el Atlántico que cubrirán los cielos de oeste a este, afectando a la práctica totalidad del territorio peninsular y a Baleares.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias serán especialmente intensas y persistentes en el oeste de Galicia y en la provincia de Cádiz. Estas precipitaciones también se dejarán sentir con fuerza en otras zonas de Andalucía occidental y en los principales sistemas montañosos de la vertiente atlántica.

Nieve en cotas medias y avisos por viento

El aire frío que acompaña a este episodio mantendrá la cota de nieve entre los 1100 y 1300 metros en el centro y la mitad norte, aunque en puntos del Sistema Central podría desplomarse hasta los 900 metros. Se esperan acumulados significativos en la Cordillera Cantábrica occidental, el Pirineo y el mencionado Sistema Central, lo que obligará a extremar las precauciones en carretera.

RTVE.es

En cuanto al viento, la jornada será especialmente desapacible en el tercio norte y zonas del litoral sur. Se han activado avisos por rachas muy fuertes de componente sur y oeste en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y la meseta Norte, así como en los entornos del Estrecho y el mar de Alborán.

Cambios bruscos en los termómetros

El mapa de temperaturas presentará un comportamiento dispar. Las mínimas van a subir de forma "notable" —un ascenso de muchos grados en poco tiempo— en el Cantábrico y en ambas mesetas, lo que suavizará ligeramente la sensación de frío nocturno en estas zonas. Por el contrario, las máximas tenderán a bajar en el eje comprendido entre Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que subirán en el bajo Ebro y el tercio este peninsular.

RTVE.es

En el archipiélago canario, la situación será más estable, aunque no se descartan lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, acompañadas de vientos moderados de componente norte.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es