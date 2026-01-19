El tiempo de este lunes 19 de enero: lluvias fuertes y persistentes en el nordeste peninsular
- Habrá nevadas con importantes acumulados que pueden afectar a los Pirineos orientales y a la Ibérica oriental
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.
Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarlas de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta.
Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1000-1200 m y nevadas que tendrán acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1400-1600 m y al final en la Ibérica este con una cota a 1100-1300 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes.
Nieblas y temperaturas en descenso
Brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que pueden ser persistentes en el Pirineo oriental, sin descartar bancos de niebla matinales en la meseta norte.
Temperaturas máximas en descenso en el noroeste y montañas del este, y en ascenso en el arco mediterráneo, oeste de las mesetas y el Ebro. Sin cambios o descensos puntuales en el resto. Mínimas en ligero descenso en el nordeste, valles del suroeste y en el Cantábrico. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres.
Viento del norte y oeste flojo en el interior de la Península. En los litorales atlántico y mediterráneo, viento moderado de componente norte que rolará a fuerte del este al norte de Baleares y en Ampurdán, originando un temporal marítimo con rachas muy fuertes en la costa. En el Golfo de Cádiz y Alborán, poniente con intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.
