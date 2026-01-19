El tiempo de este lunes 19 de enero: lluvias fuertes y persistentes en el nordeste peninsular

El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarlas de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta.

Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1000-1200 m y nevadas que tendrán acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1400-1600 m y al final en la Ibérica este con una cota a 1100-1300 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes.