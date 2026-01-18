La borrasca Harry azotará desde este lunes al Mediterráneo y acumulará lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado

La borrasca Harry que sacudirá este lunes al Mediterráneo dejará, además de nieve y oleaje, lluvias acumuladas de alrededor de 200 litros por metro cuadrado en la provincia de Girona, y también se verán muy afectados la desembocadura del Ebro o el sistema Ibérico suroriental.

Harry, en combinación con un anticiclón europeo, establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares que dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes.

Asimismo dejará precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón.

"Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado", según el último aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas.

Los días álgidos del episodio serán este lunes y, sobre todo, el martes, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Es probable que este lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña y Baleares, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana.

Se esperan las mayores acumulaciones en las zonas a barlovento del Pirineo oriental y en general en la provincia de Girona (alrededor de 200 litros por metro cuadrado durante los dos días del episodio), entorno de la desembocadura del Ebro y del cabo de la Nao y sistema Ibérico suroriental, con posibles afectaciones a las cabeceras de ríos y ramblas.

Las acumulaciones de nieve serán significativas en cotas superiores a 1.000-1.200 metros aproximadamente pudiéndose superar los 20 centímetros de nieve nueva en la Ibérica suroriental.

Remite el temporal de nieve Por otra parte, en el resto de España el temporal de lluvia y nieve de estos días, que está dejando copiosas nevadas en ciudades como Ávila o Segovia, afectando a las redes viarias, y con importantes acumulados en zonas de montaña, da este domingo una ligera tregua. Una persona ha fallecido tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca). Mientras, las lluvias serán fuertes y persistentes durante la jornada en Cataluña, en alerta amarilla (riesgo bajo), y además por oleaje y riesgo de aludes que también mantienen a Aragón bajo aviso por esto último. El frío seguirá siendo intenso en diversas zonas; hasta -5 grados se alcanzarán en la ciudad de Ávila, que la víspera amaneció de blanco por la nieve y también Segovia, en donde los termómetros podrán bajar este domingo hasta -4 grados. En otras ciudades de Castilla y León como Palencia se registrarán temperaturas mínimas de -2 grados, al igual que en la ciudad andaluza de Granada. Todavía a media mañana de este domingo la nieve obligaba al uso de cadenas y no podían circular ni autobuses ni camiones por algunos tramos viarios de Castilla y León, aunque la situación era mucho mejor que en la madrugada.

11 desvíos y 17 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte Además, el viento, la lluvia y una densa niebla están complicando la operatividad en el aeropuerto de Tenerife Norte, con 11 vuelos desviados y 17 cancelados hasta las 13.00 horas, según ha informado a Efe fuentes de Aena. Entre los vuelos desviados, todos salvo uno que ha regresado a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur. ““ Por el momento no ha habido más incidencias en el resto de aeropuertos de Canarias por meteorología adversa, apuntan desde Aena. En la estación meteorológica de Izaña, en el Parque Nacional del Teide, se ha registrado una racha de viento de 131 kilómetros por hora, la más alta de España, además de las segundas mayores precipitaciones del país. En concreto, se habían acumulado hasta las 12.10 horas de este domingo 34,8 litros por metro cuadrado, solo superado por el aeropuerto de Menorca, con 40 litros.