El tiempo de este domingo 18 de enero: nevadas copiosas en áreas de montaña sin descartar nieve en la meseta norte
- La Aemet prevé precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña, con nevadas en amplias zonas, que serán significativas en áreas de montaña, pero que también podrán darse en zonas llanas de la meseta norte.
Nevará con acumulados significativos en Pirineos, en el sistema Central, cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica norte. El aislamiento de una masa de aire frío sobre la península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán.
Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. También serán fuertes en el área del Estrecho.
Acumulados de nieve
Nevará en los principales sistemas montañosos, con cotas desde los 1.400-1.600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 700-1.100 m, y se esperan acumulados solo de forma puntual, mientras que en general serán débiles, sin descartarse que se den en zonas llanas de la meseta norte.
En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas.
Habrá algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia.
Disminuyen las temperaturas
Temperaturas máximas en descenso en zonas puntuales de la meseta norte, bajo Ebro y el litoral sureste, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros.
Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares, y en ascenso en puntos del Cantábrico. En Canarias, sin cambios.
Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, moderadas en cumbres.
Viento del norte en general en la Península, moderado en los litorales y flojo en el interior. En las islas Baleares será moderado de componente sur rolando y amainando a este flojo, mientras que en Alborán soplará un poniente con momentos de variable en horas centrales para rolar a levante.
En Canarias, viento del noroeste rolando a nordeste moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.
