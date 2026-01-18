El tiempo de este domingo 18 de enero: nevadas copiosas en áreas de montaña sin descartar nieve en la meseta norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña, con nevadas en amplias zonas, que serán significativas en áreas de montaña, pero que también podrán darse en zonas llanas de la meseta norte.

Nevará con acumulados significativos en Pirineos, en el sistema Central, cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica norte. El aislamiento de una masa de aire frío sobre la península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán.

Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. También serán fuertes en el área del Estrecho.

Acumulados de nieve Nevará en los principales sistemas montañosos, con cotas desde los 1.400-1.600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 700-1.100 m, y se esperan acumulados solo de forma puntual, mientras que en general serán débiles, sin descartarse que se den en zonas llanas de la meseta norte. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas. Habrá algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia.