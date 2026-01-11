Buscan a un hombre de 51 años desaparecido mientras pescaba en Asturias

Efectivos del 112 Asturias, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han puesto en marcha un dispositivo de rastreo para tratar de localizar a un hombre de 51 años que despareció este sábado mientras pescaba en la zona de Punta Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza, en la costa occidental de Asturias.

Se trata de un experimentado pescador y conocedor de la zona que no regresó a su casa como estaba previsto, ni atendía a las llamadas de teléfono por lo que su familia acudió a buscarlo, aunque sólo encontró su coche a unos 300 metros de la zona de pesca.

Tras alertar de la situación al 112 Asturias a las 20:05 horas de este sábado, se inició su búsqueda por tierra mar y aire: el Servicio de Emergencias movilizó a bomberos del parque de Barres, Grupo de rescate, Unidad de Drones, Unidad Canina, la Guardia Civil envió patrullas a la zona y Salvamento Marítimo movilizó a su helicóptero Helimer para rastrear el lugar y a la embarcación Salvamar.

Los efectivos estuvieron rastreando los acantilados hasta la media noche, pero dadas las condiciones meteorológicas adversas, a las 00.04 horas, se suspendió el operativo, que se ha reanudado a primera hora de esta mañana.