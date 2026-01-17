El temporal de nieve complica la circulación en más de 50 carreteras de ocho provincias

El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España afecta a más de 50 carreteras de ocho provincias, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano y también en Segovia, por la AP-61, en El Espinar.

Por otro lado, la DGT ha informado que queda totalmente prohibido el paso de camiones o articulados en Ávila, concretamente en la A-50, en Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo y también en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.

También se encuentran intransitables las carreteras DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y las carreteras NA-2011 y NA-2012 en las localidades de Pikatua e Irati en Navarra.

Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia. En Salamanca, también es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 desde Peña de Francia.

En Cataluña, varias carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular, entre ellas la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Girona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

Por último, en las provincias de León y Palencia también están en alerta por nieve la CL-626 en la Espina, la CL-615 en Guardo y la CL-627 en Piedrasluengas, aunque se permite el tránsito sin ningún tipo de restricción.

Segovia y Ávila amanecen cubiertas de nieve En Segovia capital, la intensa nevada que ha caído esta madrugada ha dejado una acumulación de unos 10 centímetros de nieve, lo que está dificultando el tránsito por calzadas y aceras, por lo que se recomienda a la población extremar la precaución si tiene que desplazarse por la ciudad, tanto por carretera como a pie. El departamento de Sostenibilidad Ambiental, a través de la concesionaria del servicio de limpieza FCC, mantiene activado un dispositivo formado por 20 personas que trabajan de manera continuada en las labores de limpieza en toda la ciudad. ““ Para estas tareas se están utilizando cinco vehículos dotados de cuchilla y esparcidores de sal, de los que tres son de gran tamaño, uno mediano y una pickup, un vehículo más pequeño destinado principalmente a la limpieza de las calles del casco antiguo. En la provincia, el dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Segovia trabaja a pleno rendimiento desde primera hora de la noche, con un operativo formado por un jefe de parque, cuatro capataces, doce conductores y seis camiones destinados a mantener la red viaria en las mejores condiciones posibles. Cinco años de Filomena, la borrasca que sepultó bajo la nieve a media España La capital abulense también ha despertado cubierta por un manto blanco. La primera nevada del año ha cubierto con unos cinco centímetros de nieve las calles de la ciudad. En total, 33 operarios y 12 quitanieves de la Diputación de Ávila tratan de despejar de nieve las carreteras de la provincia. Por otra parte, 10 vehículos más del plan de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León están actuando en la red autonómica abulense y en varios puertos por presencia de nieve en las vías. El Ministerio de Transportes tiene dispuestas 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas en las comunidades autónomas de Aragón y Castilla y León, ha informado este sábado en un comunicado.