La Generalitat envía un Es-Alert ante el riesgo de inundaciones en toda la provincia de Valencia

La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es-Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos.

El primero había sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias. En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja. En el texto del mensaje se pide a la población que, en caso de que detecten un incremento del nivel del agua, accedan a los pisos superiores de las viviendas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la provincia de Valencia.

La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva a 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) que residen en la calle Levante, junto al barranco de Barxeta, por riesgo de desbordamiento. Según ha informado el cuerpo, la medida se ha adoptado por precaución ante el caudal que presenta actualmente el cauce y las previsiones meteorológicas adversas.

El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Sigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas. En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.

Evitar desplazamientos Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables. Se han desviado nueve vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Metrovalencia entre Alginet y Castelló y también entre Empalme-Seminari-CEU. El temporal ha provocado el desalojo preventivo de viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela. El temporal deja un muerto en Alhaurín el Grande y dos desaparecidos por las intensas lluvias en Andalucía La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado en el Canal 24h de TVE que la zona más afectada a las 19.30 horas es la zona del prelitoral. La previsión, ha afirmado, es que "en las próximas horas continúe lloviendo y que en la noche vaya bajando la intensidad". "De momento, mantenemos el nivel rojo en el litoral sur de la provincia", ha manifestado. En Castellón, permanece activo el aviso amarillo en el litoral y en el interior sur por lluvias; en Valencia, a la alerta roja en el litoral sur se suman la naranja por lluvias en el litoral norte y en todo el interior y la amarilla por tormentas en toda la provincia; y, en Alicante, se mantiene la alerta amarilla por lluvias en toda la provincia.

Situación en Murcia Tras una noche de desalojos e inundaciones en la provincia de Málaga, el nuevo temporal ha avanzado este domingo por el sureste y este peninsular, donde la Vega del Segura (Murcia) ha estado toda la mañana en aviso rojo por lluvia, y áreas de las provincias de Granada, Almería y de la Comunidad Valenciana están en naranja. Una tromba de agua ha sacudido la provincia de Murcia desde la madrugada, alcanzando gran intensidad entre las 9.00 y las 12.00 de esta mañana en la Vega del Segura, que ha estado en aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias torrenciales y granizo. La alerta por lluvias pasa a ser amarilla en toda la Región de Murcia hasta las 21.00 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su último boletín informativo, emitido hacia las 14 horas. ““ Los acumulados podrían haber llegado a 65 litros en una hora. Los municipios murcianos de Fortuna, Albanilla, Santomera y Beniel han vivido las tormentas más intensas. Y la propia Murcia capital ha tenido embolsamientos de agua en algunas calles y desbordamiento de ramblas. El Gobierno de Murcia ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad, y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela. ““ María del Carmen Morales, alcaldesa de Beniel, ha declarado para el Canal 24h de TVE que se ha desplazado para comprobar si el reguero que amenazaba con desbordarse podía afectar a su término municipal, pero ha observado que la alerta ha sido preventiva. "Los momentos más duros los hemos vivido desde las 6.00 a las 8.00 horas, que nos ha hecho revivir momentos de la dana de 2019, pero ha estado controlado", ha manifestado. La zona pasa a aviso amarillo por precipitaciones persistentes y siguen en aviso naranja el litoral de Andalucía oriental y la Comunidad Valenciana.

Avisos amarillos En aviso amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están también Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes. Por su parte, Cataluña mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días, que se aleja de la comunidad. El temporal irá abandonando la Península el lunes, dejando todavía precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, e irá dejando paso a un tiempo anticiclónico en la Península, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica, y Ebro.

Tráfico afectado Las fuertes lluvias han provocado este domingo por la tarde retenciones y el corte de diez carreteras secundarias, la mayoría de ellas en Valencia y el resto en Almería, Córdoba y Girona, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). Pasadas las 18:00 horas, están cortadas cinco carreteras de Valencia por las fuertes lluvias que está dejando el temporal: la CV-505 a su paso por Alzira, CV-544 en Masalaves, la CV-570 en Carcaixent, la CV-571 Vilella y la CV-575 Barxeta. Además, hay tres carreteras cortadas en la provincia de Almería, concretamente la AL-3102 en Velefique, la AL-8105 en Villaricos y la AL-8106 en Las Cunas, así como la CO-4207 en Jarata (Córdoba) y la GIP-5129 en Vilafant (Girona). Las lluvias están provocando también retenciones, fundamentalmente en Valencia, y acumulación de agua en carreteras como la A7 a su paso por Alcudia, en sentido Valencia capital. Asimismo, ha habido varios siniestros provocados por las lluvias, como por ejemplo en la A23 en Estivella (Valencia) hacia el Puerto de Sagunto y en la entrada por la A3 a Utiel (Valencia). También en Toledo, en la A4 en Tembleque hacia Ocaña y en Cantabria en la A67 en Polanco dirección Reinosa. La DGT, que espera 8,3 millones de viajes en esta fase de la operación especial de tráfico, pide a los conductores intentar no pasar por las zonas afectadas por el temporal, consultar la información meteorológica y evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en zonas en aviso rojo.