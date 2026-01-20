Las mejores imágenes de las auroras boreales provocadas por la tormenta solar

Durante la noche del lunes al martes ha tenido lugar una tormenta solar, calificada como "severa" por la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que es la responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el sol. Según dicha organización, esta tormenta solar ha sido la más intensa en los últimos 20 años.

Cuando esta tormenta geomagnética impacta contra el planeta, la atmósfera a modo de escudo desvía hacia los polos todas las partículas ionizadas, principalmente electrones y protones, que se precipitan en la exosfera emitiendo una luz de diferentes colores que se pueden ver de manera habitual en las regiones polares. Es lo que llamamos "auroras boreales".

Imagen de la sierra de Madrid, donde han sido visibles las auroras boreales

Pero la inusual intensidad de esta tormenta solar ha hecho posible que se vean auroras boreales en casi toda Europa, no solo en los países del norte. Porque cuanto más fuertes son las tormentas solares, mejor es la visibilidad de esas auroras boreales. Por eso han sido visibles incluso desde España y Portugal. La mejor visibilidad ha sido en zonas del norte peninsular, en zonas poco pobladas y sin iluminación artificial.

El color de una aurora depende del tipo y la altitud de los gases atmosféricos golpeados por las partículas espaciales, siendo el oxígeno el que produce luz verde a menor altitud y luz roja a mayor altitud, según la NASA.

Unas auroras boreales que nos han dejado cielos tan espectaculares como estos por toda Europa.

Aurora boreal sobre Portsall, en el oeste de Francia France (Oscar Chuberre / AFP)

Aurora boreal sobre la iglesia de Wenzel, en Austria (SCHARTNER/TEAM FOTOKERSCHI / APA / AFP)

Auroras boreales sobre Breckerfeld, Renania del Norte-Westfalia, oeste de Alemania (SASCHA SCHUERMANN / AFP)

La aurora boreal ilumina el cielo sobre el río Havel en el lago Heiligensee de Berlín, Alemania (REUTERS/Carsten Seibold)

Personas observan una aurora boreal este lunes, en Essen (Alemania) (EFE/ Christopher Neundorf)

La aurora boreal brilla en el cielo nocturno de Davos antes de la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) (Suiza) (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)