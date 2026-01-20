El tiempo de este martes 20 de enero: precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares, Galicia y Asturias
- El paso de la borrasca Harry dejará precipitaciones que serán persistentes
- El paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas
Este martes se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares y también en Galicia, Asturias y zonas aledañas. En el resto de la Península, cielos poco nubosos en general.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de la borrasca Harry dejará precipitaciones que serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, pudiendo ser de hasta 180 litros en Girona.
Por otro lado, el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia.
Cielos poco nubosos
Cielos poco nubosos en general en el resto del país, salvo en el norte de Canarias, con cielos nubosos, y también con nubosidad baja matinal en la meseta Norte y este de la Sur, dando lugar a probables nieblas matinales. Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental, con una cota en torno a 1000-1200 metros; 1300-1500 m. en Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica.
Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, con aumentos en el Cantábrico y entornos de montaña del centro norte. Las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular, Baleares, Pirineos y oeste de Galicia, predominando los descensos en el resto de la mitad norte. Heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y en sierras del sureste, moderadas en montañas de la mitad norte y zonas aledañas de la meseta.
Soplará viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular, con alisio moderado en Canarias, viento de componente sur en el Cantábrico y cuadrante noroeste y de oeste en el resto. Será moderado en Galicia, tercio este peninsular y litorales, flojo en el resto, y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de poniente en Alborán y del suroeste en litorales gallegos.
