El tiempo de este martes 20 de enero: precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares, Galicia y Asturias

Este martes se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares y también en Galicia, Asturias y zonas aledañas. En el resto de la Península, cielos poco nubosos en general.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de la borrasca Harry dejará precipitaciones que serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, pudiendo ser de hasta 180 litros en Girona.

Por otro lado, el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia.