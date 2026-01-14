Los tres últimos años han sido los más cálidos a nivel global desde que hay registros

El calentamiento global no da tregua. 2025 se sitúa ya como el tercer año con la temperatura más alta desde que hay registros a nivel global, solo precedido de los dos años anteriores: 2024 y 2023. Así, los tres últimos años son los más cálidos que ha registrado el ser humano, mientras la última década también es la más cálida.

Así lo muestran los datos del servicio climático europeo Copernicus, que coinciden en gran medida con los de otros organismos internacionales de observación, y que se han publicado conjuntamente este miércoles. Según estas últimas observaciones, 2025 fue solo 0,1 grados más frío que 2023, y 0,16 ºC que 2024, que se mantiene como el año con las temperaturas más altas hasta el momento.

Copernicus advierte de que la Tierra se acerca peligrosamente, y antes de lo esperado, al límite de seguridad planetario que el Acuerdo de París quería evitar: un calentamiento de 1,5 grados de media por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial. Superar este límite desencadenaría impactos climáticos más graves de los que ya estamos viviendo: sequías, incendios o inundaciones con mayor frecuencia e intensidad.