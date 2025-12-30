El aumento de los fenómenos climáticos extremos pone al límite la capacidad de adaptación de los Estados

En 2025, el cambio climático impulsó fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, afectando de forma desproporcionada a las comunidades vulnerables y marginadas. A su vez, las temperaturas globales fueron excepcionalmente altas, registrando olas de calor significativamente más intensas que hace una década.

Millones de personas se vieron empujadas al límite de las capacidades humanas de adaptación. Estas son las principales conclusiones del informe de 2025 publicado por la iniciativa World Weather Attribution (WWA). Para los expertos de la organización, "reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles sigue siendo la política clave para evitar los peores impactos del cambio climático".

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, afirma en declaraciones recogidas por Science Media Centre España, que "el informe es una nueva llamada de atención de la comunidad científica para la acción climática". Señala que "ya ha pasado una década desde la firma del Acuerdo de París", pero "el planeta ha seguido calentándose desde entonces", un 0.3º.

Del Campo asevera que los análisis de la AEMET han detectado que las olas de calor en España se alargan cerca de tres días por década. Esto "coincide con una de las afirmaciones del estudio a escala global", asegura el portavoz.

Eventos climáticos extremos Por otro lado, la investigadora del Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC, Italia), Froila M. Palmeiro, asegura que "este informe recoge los eventos climáticos extremos más significativos ocurridos durante el año 2025 y analiza su posible relación con el cambio climático". La investigadora afirma que la temperatura media global ha aumentado 0,3º en los últimos 10 años, lo cual, a pesar de parecer un incremento insignificante, se traduce en una media de 11 días adicionales de calor extremo cada año. En este sentido, Palmeiro asevera que cada décima de grado que conseguimos evitar es "un importante logro", ya que no aumenta el promedio de días de calor extremo por año. También destaca la "vulnerabilidad" de algunas regiones del Sur Global y una de las muchas injusticias de la crisis climática, y es que el informe pone de relieve que "los modelos climáticos están mejor calibrados en el hemisferio norte". Esta situación dificulta la exactitud de los datos y la calidad de las predicciones del hemisferio sur. La científica del clima asociada a la Universidad de Pensilvania, Anna Cabré, en consonancia con Palmeiro, afirma que "es un excelente resumen de cómo los impactos del cambio climático se sienten con mayor intensidad en el Sur Global". La científica asegura que la situación "es especialmente desafiante allí" debido a la ausencia de datos. Pide, de forma urgente, "intensificar los esfuerzos de mitigación y fortalecer las estrategias de adaptación para prevenir las peores consecuencias del cambio climático". La desaparición mundial de los glaciares podría llegar en los próximos 10 años, según un estudio