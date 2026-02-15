Así se refuerza la seguridad de los embalses ante el mayor episodio de lluvias en décadas

Los embalses españoles han registrado la mayor subida en una sola semana desde que existen registros oficiales. Un aumento histórico que llega tras un inicio de año marcado por una sucesión inédita de temporales y que pone el foco en la seguridad y el mantenimiento de unas infraestructuras clave para la gestión del agua en España.

Este aporte extraordinario de agua ha tenido un reflejo inmediato en los embalses. El nivel de las reservas hídricas ha protagonizado el mayor incremento registrado en solo 15 días, con infraestructuras históricas que han alcanzado el lleno por primera vez en décadas. Un escenario impensable antes de esta sucesión de temporales. Actualmente, la reserva hídrica española se sitúa en el 77,3% de su capacidad, el nivel más alto para estas fechas desde que comenzaron los registros en 1988.

Dentro de la presa de El Pardo España es el primer país de la Unión Europea y el quinto del mundo en número de presas y embalses, con más de 1.300 grandes infraestructuras destinadas a regular el caudal de los ríos y prevenir inundaciones, especialmente en episodios de lluvias intensas como el actual. Un equipo de TVE ha accedido a una de estas presas, la de El Pardo, para comprobar de primera mano cómo se garantiza su seguridad. En esta instalación, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, los técnicos supervisan constantemente las salidas de agua. "Estamos soltando por el fondo ahora mismo un caudal de 15,5 metros cúbicos por segundo, que es el máximo de estos desagües", explica Irene Melón, jefa de explotación del organismo. El tren de borrascas se despide tras dejar un récord histórico de lluvias, inundaciones y embalses a rebosar Virginia, trabajadora de esta infraestructura desde hace 29 años, es una de las responsables de que se cumplan las medidas de seguridad. Mientras acciona los mecanismos, detalla el procedimiento: "Voy a cerrar las válvulas de los desagües de fondo". Y añade: "Todos los días se llevan a cabo inspecciones rutinarias de estas galerías y de la infraestructura de la presa. En base a esos controles se realiza un mantenimiento de forma preventiva". Además de los desagües de fondo, existe otra vía para reducir el exceso de agua: el aliviadero situado en la parte alta de la presa, donde se abren las compuertas cuando el nivel lo requiere. ““