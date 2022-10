España atraviesa un período de sequía extensa y prolongada. Es un hecho que avalan los datos y que evidencia una mirada al cielo, a los ríos y a los campos. No es un fenómeno limitado a nuestro país, forma parte del calentamiento global del planeta, pero en ocasiones nos damos cuenta tarde, cuando sus efectos impactan en nuestro día a día: restricciones, cortes de agua y pobres cosechas que hacen aumentar los precios de los alimentos.

El tercer año más seco en España desde que hay registros

El año hidrológico 2021-2022 ha sido el tercero más seco desde que se tienen registros, en los últimos 61 años. Las precipitaciones acumuladas en España desde el 1 de octubre de 2021 hasta el pasado 30 de septiembre fueron un 25% menores de lo normal. Y eso es el promedio, porque hay amplias zonas donde el déficit de precipitaciones rondó o superó el 50%.

Como se ve en el mapa, en los tercios oeste y sur de la península es donde menos precipitaciones hubo respecto a lo esperado, mientras que en el Levante, desde el sur de Almería y hasta el delta del Ebro, y en parte de la cornisa cantábrica, ha llovido más de lo habitual.

Sin embargo, el déficit de precipitaciones de un año concreto no conduce necesariamente a una sequía persistente. El mapa de la sequía en España se parece más a los siguientes, que muestran la evolución del SPEI (Índice de Precipitación Evaporación Estandarizada) en una escala temporal de 12 meses a lo largo de los trimestres del pasado año hidrológico.

Este indicador, que se obtiene con los datos de precipitación y los de demanda de agua de la atmósfera, da fe de cómo menguó el agua disponible tanto por la falta de lluvias generalizada -salvo en los meses de marzo y abril- como por el exceso de calor durante buena parte del año. Y refleja la evolución, extensión y severidad de la sequía meteorológica.

Otra manera de representar este escenario es proyectarlo en los límites de las demarcaciones hidrográficas del país, donde se gestionan las reservas de agua. Con los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, a 31 de agosto, el 38,5% de la superficie se encontraba en sequía prolongada, el doble que en la misma fecha del año anterior (19,3%). Son 43 unidades territoriales en esta situación, repartidas en las cuencas del Guadiana, Tajo, Duero, Ebro, Miño-Sil y Galicia Costa.

Las previsiones para el otoño no harán 'reverdecer' este mapa. El nuevo año hidrológico ha comenzado como terminó el anterior, con más calor de lo habitual. Un calor que produce mayor evaporación y que no es compensado por unas lluvias que no se están repartiendo de manera homogénea por el territorio.

Según la Agencia Española de Meteorología (Aemet), hay un 40% de probabilidades de que los meses de octubre, noviembre y diciembre sean más cálidos de lo normal en la península, porcentaje que se eleva al 50% en Baleares, mientras que para Canarias no hay una tendencia clara. Por consiguiente, se deduce una mayor tensión sobre las reservas de agua acumulada en España.