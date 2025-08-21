En España ya se han quemado en torno a 384.000 hectáreas, según la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Se trata de una cifra muy superior a las 41.500 comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) hasta el 10 de agosto.

En lo que va de mes se han quemado 340.370 hectáreas. El mes de julio cerró con un 10% menos de superficie quemada de lo previsto para la fecha, según el análisis de los registros históricos. Hasta ahora, agosto ha sido el mes en el que más hectáreas han ardido: 340.400.

Por provincias, León es la que más hectáreas quemadas registra, en torno a 77.000 hectáreas: mucho más de lo esperado para este momento del año.

Grandes incendios en lo que va de año

La temporada de grandes incendios comenzó a mediados de julio con el devastador fuego de Torrefeta i Florejacs (Lleida), que arrasó más de 5.500 hectáreas de terreno agrícola y se cobró la vida de dos agricultores. Apenas unos días después, otro gran incendio en Paüls (Tarragona) volvió a teñir de rojo el verano y causó la muerte de un técnico forestal, confirmando que 2025 se perfilaba ya como uno de los más duros de la última década. El balance provisional de víctimas asciende a cuatro personas.

En agosto, la situación se recrudeció y el país registró algunos de los incendios más extensos de lo que va de siglo. El más devastador se declaró en A Rúa (Ourense), con más de 44.400 hectáreas calcinadas, seguido muy de cerca por el de Uña de Quintana (Zamora), que arrasó cerca de 40.800. A ellos se suman otros grandes fuegos este año como el de Benuza (León), con 32.600 hectáreas, el de Manzaneda (Ourense), con 28.400, y el de Oímbra (Ourense), que superó las 27.700. También destacan los de Burón (León), con casi 24.000 hectáreas, y los de Veiga, A (Ourense), A Mezquita (Ourense), Jarilla (Cáceres) y Puertas (Salamanca), todos por encima de las 11.000 hectáreas.

Los primeros grandes fuegos de 2025 se registraron en febrero y mayo. El primero, en Selaya (Cantabria), dejó en torno a 1.400 hectáreas quemadas. Y el segundo, el municipio almeriense de Benahadux, calcinó más de 1.300. Durante el mes de junio se han sumado otros tres grandes fuegos: en la localidad sevillana de Burguillos, con más de 1.300 hectáreas quemadas; y en las extremeñas Alcollarín y Cáceres capital, con 926 y 748 hectáreas quemadas, respectivamente.

Pasan a formar parte de los al menos 329 grandes fuegos registrados en España este siglo, que son todos aquellos focos con más de 500 hectáreas quemadas, de acuerdo con la definición de Miteco. El año pasado cerró con 20 de estos incendios. Los más grandes ocurrieron en Soba (Cantabria), La Estrella (Toledo), Obejo (Córdoba) y Barchín del Hoyo (Cuenca), todos por encima de las 2.000 hectáreas.

A comienzos de agosto de 2025, la superficie arrasada por el fuego en España ya supera la cifra total registrada durante todo 2024, con más de 47.000 hectáreas quemadas, y también durante 2023, casi 90.000 hectáreas. El salto de este verano ha sido especialmente dramático: solo en agosto se han calcinado unas 340.000 hectáreas, lo que convierte a este mes en el peor de la serie desde al menos 2008. La magnitud es más del doble de la registrada en julio de 2022, que hasta ahora marcaba el récord con casi 148.000 hectáreas quemadas en un solo mes.

En comparación, lo ocurrido este agosto multiplica por más de siete la superficie devastada en todo 2024, y cuadruplica la media anual de la última década.