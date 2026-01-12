Globos de Oro 2026: 'Una batalla tras otra' y Paul Thomas Anderson se dan un baño de gloria
- La sátira política logra cuatro premios en la gala que no ha premiado a Sirāt, de Oliver Laxe
- Adolescencia triunfa en la categoría de series con otros cuatro galardones
Convirtiendo una nominación tras otra, Paul Thomas Anderson recibe al fin en Hollywood el cariño –en forma de galardones– que faltaba en su carrera. Una batalla tras otra es la gran triunfadora de los Globos de Oro con cuatro premios, reinando en la noche de Los Ángeles en la que Sirāt, de Oliver Laxe, no ha logrado el premio a mejor película de habla no inglesa.
Una batalla tras otra, una sátira política inclasificable y gozoso cine de acción, se lleva, además del Globo de Oro a mejor comedia o musical, los premios a mejor dirección y mejor guion para Anderson, que de algún modo agradeció su deuda como heredero del mejor cine estadounidense de los años 70: “He robado a mucha gente”.
Casi paradójicamente, tratándose de una película que radiografía y alerta sobre autoritarismo en EE.UU., su victoria en los Globos se produjo en una gala prácticamente apolítica, salvo alguna referencia de su presentadora, la humorista Nikki Glaser, que ironizó sobre el momento ("los Globos de Oro sin duda son lo más importante que está pasando en el mundo").
La noche arrancó con el premio a mejor actriz secundaria para Teyana Taylor, genuinamente sorprendida por el galardón, que reconoce a su guerrillera ‘Perfidia Beverly Hills’ y dejando uno de los discursos de la noche: "A mis hermanas y niñitas morenas nominadas esta noche: nuestra dulzura no es una desventaja. Nuestra profundidad no es excesiva. Nuestra luz no necesita permiso para brillar. Nuestros sueños merecen espacio".
En la categoría de mejor drama, la ganadora ha sido Hamnet, de Chloé Zhao, adaptación de libro de Maggie O'Farrell, que también logra el premio a mejor actriz de drama para Jessie Buckley por su desgarradora interpretación de la mujer de William Shakespeare en Hamnet. Steven Spielberg, productor de la película, ha agradecido el premio a Sam Mendes por recomendarle la novela de O'Farrell.
Por último, Los pecadores, de Ryan Coogler, la original mezcla de vampiros y terror en el contexto del racismo en EE.UU. en los años 30, se lleva el premio a la mejor banda sonora (Ludwig Göransson) y el más peregrino a ‘mejor logro en taquilla’.
El agente secreto se impone a Sirāt
El triunfo de Una batalla tras otra y Los pecadores casi eclipsan la fuerte presencia del cine internacional en las nominaciones, que fructificó en el galardón a mejor actor secundario para el sueco Stellan Skarsgård por Valor sentimental, la película noruega que partía como la segunda con más nominaciones de la gala después de Una batalla tras otra.
El premio Stellan Skarsgård –que ha bromeado sobre ser premiado por primera vez a los 74 años (“pensaba que era demasiado viejo”)– en un justo homenaje a un actor que no es secundario al uso, ni tampoco pertenece en exclusiva al cine europeo ni al estadounidense.
Y en la competida categoría a mejor película en idioma no inglés, ni Valor sentimental, ni Un simple accidente, ni Sirāt: el Globo de Oro ha recaído en la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, convertida en otra de las triunfadoras de la noche cuando ha sumado el premio a mejor actor de drama para Wagner Moura. "Es una película sobre la falta de memoria y el trauma generacional. Y si se transmiten los traumas, también se pueden trasmitir los valores", ha declarado sobre el escenario con el Globo en la mano.
En el resto de premios de interpretación, Timothée Chalamet afianza su posición como actor premiado del año ganando Mejor actor de drama por Marty Supreme, tour de force en que da vida a un jugador de tenis de mesa timador.
Adolescencia arrasa en las categorías de series
Adolescencia, la miniserie creada y protagonizada por Stephen Graham, convertida en fenómeno social que abre debates sobre la educación, ha lucido en las categorías de series: mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz para Erin Doherty y mejor secundario para el joven de 16 años Owen Cooper.
Su éxito ha competido con la parodia de Hollywood y de la industria audiovisual The Studio, premiada como mejor serie de comedia y como mejor actor, ambos para su creador y protagonista, Seth Roger, que precisamente interpreta a un productor que, precisamente, llega a ganar a un Globo de Oro. Y que bien podría haber hecho suyo otro de los chistes con los que Nikki Glaser ha abierto la gala: “Estamos aquí, en Los Ángeles, donde hace cinco años que no se rueda ninguna película”.
GLOBOS DE ORO 2026, TODOS LOS GANADORES POR CATEGORÍA
Cine:
Mejor película - Drama:
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- GANADORA: Hamnet, de Chloé Zhao
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor Película - Musical o Comedia:
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague', de Richard Linklater
- GANADORA: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor Director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion
- GANADOR: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor película - En idioma no inglés
- Un accidente simple
- No Other Choice
- GANADORA: El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirât
- La voz de Hind
Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama
- GANADORA: Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Die My Love
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Julia Roberts - Caza de brujas
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor Actuación de un actor en una película - Drama
- Joel Edgerton - Sueños de trenes
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- GANADOR: Wagner Moura - El agente secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia
- GANADORA: Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia
- GANADORA: Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - No hay otra opción
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- GANADORA: Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- GANADOR: Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Película de animación:
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- GANADORA: Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Logro cinematográfico y de taquilla:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras k-pop
- Misión: Imposible - Sentencia final
- GANADORA: Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte II
- Zootrópolis 2
Mejor Banda sonora original
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- GANADOR: Ludwig Göransson por Los pecadores
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
- Kangding Ray por Sirât
- Max Richter por Hamnet
- Hans Zimmer por F1: La película
Mejor Canción original
- "Dream as One" de Avatar: Fuego y ceniza
- GANADORA: "Golden" de Las guerreras k-pop
- "I Lied to You" de Los pecadores
- "No Place Like Home" de Wicked: Parte II
- "The Girl in the Bubble" de Wicked: Parte II
- "Train Dreams" de Sueños de trenes
Televisión:
Mejor serie de televisión - Drama
- La diplomática
- GANADORA: The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- GANADORA: The Studio
Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión
- GANADORA: Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Separación
- Helen Mirren – Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay – The Last of Us
- Keri Russell – La diplomática
- GANADORA: Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Separación
- GANADOR: Noah Wyle - The Pitt
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Miércoles
- GANADORA: Jean Smart – Hacks
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell – Chad Powers
- GANADOR: Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – The Bear
Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – El largo río de las almas
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
- GANADORA: Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – La novia
Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión
- Jacob Elordi – El camino estrecho
- Paul Giamatti – Black Mirror
- GANADOR: Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- GANADORA: Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O'Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión
- GANADOR: Owen Cooper - Adolescencia
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Separación
- Ashley Walters - Adolescencia
Mejor Actuación en comedia stand-up en televisión
- Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart – Acting My Age
- Kumail Nanjiani – Night Thoughts
- GANADOR: Ricky Gervais – Mortality
- Sarah Silverman – Postmortem
Mejor Podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- GANADOR: Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First