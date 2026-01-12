Globos de Oro 2026: 'Una batalla tras otra' y Paul Thomas Anderson se dan un baño de gloria

Convirtiendo una nominación tras otra, Paul Thomas Anderson recibe al fin en Hollywood el cariño –en forma de galardones– que faltaba en su carrera. Una batalla tras otra es la gran triunfadora de los Globos de Oro con cuatro premios, reinando en la noche de Los Ángeles en la que Sirāt, de Oliver Laxe, no ha logrado el premio a mejor película de habla no inglesa.

Una batalla tras otra, una sátira política inclasificable y gozoso cine de acción, se lleva, además del Globo de Oro a mejor comedia o musical, los premios a mejor dirección y mejor guion para Anderson, que de algún modo agradeció su deuda como heredero del mejor cine estadounidense de los años 70: “He robado a mucha gente”.

Casi paradójicamente, tratándose de una película que radiografía y alerta sobre autoritarismo en EE.UU., su victoria en los Globos se produjo en una gala prácticamente apolítica, salvo alguna referencia de su presentadora, la humorista Nikki Glaser, que ironizó sobre el momento ("los Globos de Oro sin duda son lo más importante que está pasando en el mundo").

La noche arrancó con el premio a mejor actriz secundaria para Teyana Taylor, genuinamente sorprendida por el galardón, que reconoce a su guerrillera ‘Perfidia Beverly Hills’ y dejando uno de los discursos de la noche: "A mis hermanas y niñitas morenas nominadas esta noche: nuestra dulzura no es una desventaja. Nuestra profundidad no es excesiva. Nuestra luz no necesita permiso para brillar. Nuestros sueños merecen espacio".

En la categoría de mejor drama, la ganadora ha sido Hamnet, de Chloé Zhao, adaptación de libro de Maggie O'Farrell, que también logra el premio a mejor actriz de drama para Jessie Buckley por su desgarradora interpretación de la mujer de William Shakespeare en Hamnet. Steven Spielberg, productor de la película, ha agradecido el premio a Sam Mendes por recomendarle la novela de O'Farrell.

Por último, Los pecadores, de Ryan Coogler, la original mezcla de vampiros y terror en el contexto del racismo en EE.UU. en los años 30, se lleva el premio a la mejor banda sonora (Ludwig Göransson) y el más peregrino a ‘mejor logro en taquilla’.

El agente secreto se impone a Sirāt El triunfo de Una batalla tras otra y Los pecadores casi eclipsan la fuerte presencia del cine internacional en las nominaciones, que fructificó en el galardón a mejor actor secundario para el sueco Stellan Skarsgård por Valor sentimental, la película noruega que partía como la segunda con más nominaciones de la gala después de Una batalla tras otra. Stellan Skarsgard posa con el premio a la mejor actuación en un Papel de Reparto en cualquier Película por 'Valor Sentimental'. REUTERS/Mario Anzuoni El premio Stellan Skarsgård –que ha bromeado sobre ser premiado por primera vez a los 74 años (“pensaba que era demasiado viejo”)– en un justo homenaje a un actor que no es secundario al uso, ni tampoco pertenece en exclusiva al cine europeo ni al estadounidense. Y en la competida categoría a mejor película en idioma no inglés, ni Valor sentimental, ni Un simple accidente, ni Sirāt: el Globo de Oro ha recaído en la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, convertida en otra de las triunfadoras de la noche cuando ha sumado el premio a mejor actor de drama para Wagner Moura. "Es una película sobre la falta de memoria y el trauma generacional. Y si se transmiten los traumas, también se pueden trasmitir los valores", ha declarado sobre el escenario con el Globo en la mano. En el resto de premios de interpretación, Timothée Chalamet afianza su posición como actor premiado del año ganando Mejor actor de drama por Marty Supreme, tour de force en que da vida a un jugador de tenis de mesa timador.

Adolescencia arrasa en las categorías de series Adolescencia, la miniserie creada y protagonizada por Stephen Graham, convertida en fenómeno social que abre debates sobre la educación, ha lucido en las categorías de series: mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz para Erin Doherty y mejor secundario para el joven de 16 años Owen Cooper. (De izq. a der.) Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham y Ashley Walters, ganadores del Premio a la Mejor Miniserie de Televisión, Serie de Antología o Película para Televisión por 'Adolescencia'. Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP Su éxito ha competido con la parodia de Hollywood y de la industria audiovisual The Studio, premiada como mejor serie de comedia y como mejor actor, ambos para su creador y protagonista, Seth Roger, que precisamente interpreta a un productor que, precisamente, llega a ganar a un Globo de Oro. Y que bien podría haber hecho suyo otro de los chistes con los que Nikki Glaser ha abierto la gala: “Estamos aquí, en Los Ángeles, donde hace cinco años que no se rueda ninguna película”.

GLOBOS DE ORO 2026, TODOS LOS GANADORES POR CATEGORÍA

Cine: Mejor película - Drama: Frankenstein, de Guillermo del Toro

GANADORA: Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler Mejor Película - Musical o Comedia: Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague', de Richard Linklater

GANADORA: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Mejor Director Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un accidente simple

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet Mejor Guion GANADOR: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un accidente simple

Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet Mejor película - En idioma no inglés Un accidente simple

No Other Choice

GANADORA: El agente secreto

Valor sentimental

Sirât

La voz de Hind Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama GANADORA: Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby Mejor Actuación de un actor en una película - Drama Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

GANADOR: Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia GANADORA: Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia GANADORA: Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

GANADORA: Teyana Taylor – Una batalla tras otra Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

GANADOR: Stellan Skarsgård - Valor sentimental Mejor Película de animación: Arco

Demon Slayer

Elio

GANADORA: Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2 Logro cinematográfico y de taquilla: Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

GANADORA: Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2 Mejor Banda sonora original Alexandre Desplat por Frankenstein

GANADOR: Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirât

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película Mejor Canción original "Dream as One" de Avatar: Fuego y ceniza

GANADORA: "Golden" de Las guerreras k-pop

"I Lied to You" de Los pecadores

"No Place Like Home" de Wicked: Parte II

"The Girl in the Bubble" de Wicked: Parte II

"Train Dreams" de Sueños de trenes