'Una batalla tras otra', la llamada a la acción (y una joya del cine de acción) de Paul Thomas Anderson

Hacer una película con grandes interpretaciones, entretenida y que resulte atractiva para el gran público. Ese, aunque parezca extraño en un director con títulos como The Master o El hilo invisible, ha sido el empeño de Paul Thomas Anderson desde que vio Huida a medianoche en 1988. Eso es lo que confesó a Leonardo Di Caprio en una charla para la revista Esquire. La comedia de acción protagonizada por Robert de Niro y Charles Grodin fue en su momento un ejemplo de película inteligente, bien actuada y con un buen equilibrio entre géneros. Pues bien, Anderson ha logrado su objetivo con creces en Una batalla tras otra, en un ejercicio de maestría en la escritura y dirección que le deja a las puertas de su primer Oscar.

El director californiano nos lleva sin respiro, en el mejor de los sentidos, por las cicatrices de unos Estados Unidos obsesionados en combatir la inmigración. La jazzística banda sonora de Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead y habitual colaborador de Anderson, marca como un metrónomo las escenas de una película que, en sus 2 horas y 41 minutos, no llega a aburrir en ningún momento.

Nostalgia por un buen sabotaje Hay consenso en que Una batalla tras otra es la película más accesible del hasta ahora considerado cerebral autor de Magnolia y Pozos de Ambición. A ello contribuye que el reparto esté encabezado por la estrella entre las estrellas, Leonardo DiCaprio, en su primer trabajo con Anderson. El reparto incluye a otros tres ganadores del Oscar: Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall. Benicio del Toro, un sensei con un fuerte sentido del honor WARNER BROS. La historia arranca en un tiempo que se parece mucho a nuestro presente, con un grupo revolucionario llamado 'el 75 francés' liberando a migrantes de sus jaulas en un campo de internamiento. Pero ahí Anderson nos cuela la primera, porque la narración salta 16 años hasta, esta vez sí, el presente. En esos 16 años, Bob (DiCaprio) ha pasado de ser un idealista a vivir en la clandestinidad en un bosque, la mayor parte del tiempo colocado y obsesionado por la seguridad de la hija que tuvo con otra guerrillera, Perfidia, que lo abandonó para seguir en la lucha. La reaparición de un viejo enemigo, el coronel interpretado por Sean Penn, pondrá a los exrevolucionarios en alerta y obligará a Bob a buscar a su hija cuando se separan. Pero su estilo de vida ha dejado huella y a Bob le costará recordar los fundamentos del "manual de la rebelión", lo que dificultará la búsqueda con algunos momentos hilarantes, como las conversaciones por teléfono con la central de los antisistema. La cantante y actriz Teyana Taylor interpreta a Perfidia WARNER BROS. Con un envoltorio de comedia frenética, Una batalla tras otra contiene una elegía por los tiempos en los que se combatían las injusticias con acciones, no con tuits. Aunque caricaturiza algo a los insurrectos, quienes salen mal parados son los del otro bando. Los que tienen el poder militar y político para imponer su racismo. Atentos al 'Club de amantes de la Navidad', una joyita de sociedad secreta de la que no queremos desvelar mucho más. En el camino hacia el complicado reencuentro, Bob contará con la ayuda del sensei Sergio St. Carlos, un genial Benicio del Toro que comparte su visión del mundo. En paralelo, su hija Willa (interpretada por la debutante Chase Infiniti) emprenderá la huida para ponerse a salvo junto a la antigua rebelde Deandra (Regina Hall). Chase Infiniti debuta en el cine interpretando a la hija del protagonista WARNER BROS.