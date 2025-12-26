Estados Unidos ataca al ISIS en el noroeste de Nigeria
- "Un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del ISIS", ha señalado Trump en su red social Truth Social
- El Comando de Estados Unidos para África ha confirmado que se ha producido en coordinación con autoridades nigerianas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en un mensaje en su red social Truth Social que el ejército estadounidense ha lanzado un ataque contra militantes del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en el noroeste de Nigeria.
“Esta noche, bajo mi orden como comandante en jefe, los Estados Unidos lanzaron un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, ha escrito Trump.
El Comando de Estados Unidos para África ha confirmado en la red social X que el ataque se ha producido este jueves 25 de diciembre en el estado de Sokoto y en coordinación con las autoridades nigerianas.
Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha agradecido el apoyo y cooperación del Gobierno nigeriano en un mensaje publicado en X. “El Departamento de Guerra siempre está listo, como ha descubierto el ISIS esta noche, en Navidad”, apostillaba.
Según la agencia Reuters, Estados Unidos había estado realizando vuelos de recopilación de información sobre gran parte de Nigeria desde finales de noviembre.
Crónica de un ataque anunciado
El ataque de este jueves se produce después de que Trump comenzara a advertir a finales de octubre de que el cristianismo se enfrenta a una “amenaza existencial” en Nigeria y amenazó con intervenir militarmente en el país africano.
Posteriormente, en una publicación en Truth Social del pasado 1 de noviembre, el mandatario estadounidense indicaba que había solicitado al Departamento de Guerra que se preparase para una "posible acción" y aseguraba que una eventual intervención militar sería "rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos", e instaba al Gobierno de Nigeria a "moverse rápido".
Por su parte, el Gobierno de Nigeria ha afirmado que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos. No obstante, ha aceptado colaborar con Washington para reforzar sus fuerzas contra los grupos militantes.
La población de Nigeria está dividida entre los musulmanes, que viven principalmente en el norte, y los cristianos, en el sur.