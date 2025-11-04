¿Genocidio en Nigeria? Analizamos con organizaciones y expertos las "matanzas de cristianos"

En los últimos meses se ha extendido en redes sociales la narrativa de que la comunidad internacional oculta un "genocidio" que se perpetra en Nigeria contra los cristianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha unido a esta postura al amenazar al país africano con una intervención militar si el Gobierno no detiene "la matanza de cristianos". El ataque más reciente se produjo el 22 de noviembre, cuando hombres armados secuestraron a más de 300 estudiantes en una escuela católica del norte del país. Los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que, aunque en ocasiones existe motivación religiosa tras los ataques, no se puede hablar de "genocidio cristiano".

¿Hay un genocidio contra cristianos en Nigeria? "No, no hay genocidio cristiano en Nigeria". Son palabras de Malik Samuel, investigador del centro panafricano Good Governance Africa. Para Marta Driessen, investigadora del Real Instituto Elcano, la violencia en Nigeria no se puede calificar de genocidio: "No hay pruebas de que se esté llevando a cabo una estrategia deliberada de ataques sistemáticos contra comunidades cristianas con el objetivo expreso de eliminar esas comunidades, que es la definición de genocidio". Sin embargo, subraya que eso no quiere decir "que las comunidades cristianas no sufran violencia por el hecho de serlo". Marta Íñiguez de Heredia, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y coordinadora del Máster en Estudios Africanos, coincide en que "no existe un genocidio contra la población cristiana", cree que "son falsas acusaciones". Subraya que "hay un conflicto con grupos armados, pero no hay una intención de erradicar a un grupo en particular". Coincide el periodista Alfonso Masoliver, experto en África subsahariana y corresponsal para La Razón y Onda Cero. A su juicio, decir que los yihadistas están practicando un genocidio cristiano "es una falacia". La Unión Africana (UA), organización formada por 54 países del continente, también ha dicho que "no hay un genocidio en el norte de Nigeria", en palabras del presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf. Señaló que "la complejidad" de la situación en esta zona del país debería impulsar a "pensar dos veces antes de hacer este tipo de declaraciones".

¿Hay motivación religiosa en los actos violentos? Amnistía Internacional asegura a VerificaRTVE que "los asesinatos y las atrocidades que se están cometiendo en Nigeria no son de carácter religioso". La organización añade que "describir los ataques como religiosos demuestra un desconocimiento absoluto y deliberado de la realidad sobre el terreno". El periodista Alfonso Masoliver, se manifiesta en la misma línea y señala que "la tolerancia religiosa de Nigeria es un ejemplo a seguir". El Vaticano ha expresado su preocupación por las masacres que sufre la población cristiana en Nigeria, pero tampoco lo califica de violencia religiosa. El papa León XIV ha manifestado que "en Nigeria y otras zonas, sin duda existe un peligro para los cristianos, pero todos, cristianos y musulmanes, han sido masacrados". El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, defiende que lo que sucede en Nigeria "no es un conflicto religioso, sino más bien un conflicto de tipo social, por ejemplo, entre ganaderos y agricultores". Malik Samuel afirma que hay personas que son "atacadas y asesinadas por ser cristianas". Sin embargo, considera que "reducir la inseguridad que afecta a Nigeria a una narrativa religiosa es un error". La organización cristiana Puertas Abiertas España ha contactado con VerificaRTVE y también sostiene que en los actos violentos hay una "motivación religiosa inequívoca". Argumentan que en "los ataques, las víctimas escuchan a sus agresores gritar "‘Allahu Akbar’ y ‘acabaremos con todos los cristianos’" y que les dicen que "si se convirtieran al islam, dejarían de ser torturados". La acusación de genocidio en Gaza: ¿qué significa? ¿se puede probar? ¿quiénes la apoyan? En Estados Unidos, Donald Trump anunció en un mensaje en Truth Social que Estados Unidos suspendería toda la ayuda a Nigeria y amenazaba con una intervención militar "rápida, despiadada y cruel, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos". El mandatario ordenó al Departamento de Guerra que se preparara para "aniquilar por completo a los terroristas islámicos", a los que responsabiliza de estas "atrocidades". El Gobierno de Nigeria ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos. En un mensaje en X, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró que "la caracterización de Nigeria como un país intolerante en materia religiosa no refleja nuestra realidad nacional, ni toma en consideración los esfuerzos consistentes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y creencias para todos los nigerianos".

¿El terrorismo de Boko Haram solo mata a cristianos? Nigeria es el país más poblado de África con más de 230 millones de habitantes y cuenta con una enorme diversidad religiosa. Aproximadamente la mitad son musulmanes, principalmente en el norte del país, mientras que la mitad sur es de mayoría cristiana. En el noreste opera desde 2009 el grupo terrorista Boko Haram, que posteriormente se dividió en dos por la escisión del que se autodenomina Estado Islámico del África Occidental (ISWAP). El secuestro de 276 niñas por parte de Boko Haram en 2014 estremeció al país y al mundo. El Observatorio para la Libertad Religiosa en África calcula que entre 2019 y 2023 fueron asesinados 16.769 cristianos y 8.314 en Nigeria. Mapa de Nigeria, con el estado de Borno, al noreste, donde surgió Boko Haram, y el de Plateau, en el centro. Getty Images El periodista Alfonso Masoliver, explica que "las masacres" de Boko Haram en el noreste también "son contra musulmanes". Malik Samuel sostiene que las dos facciones de Boko Haram "naturalmente atacan a los no musulmanes". La investigadora del Real Instituto Elcano señala que "el objetivo declarado de Boko Haram es reemplazar el estado nigeriano por una teocracia regida por la ley de la sharía" y, por tanto, atacan a todo el que consideran "un apóstata". Para la profesora Íñiguez de Heredia, Boko Haram desarrolla su actividad en estados con "una población mayoritariamente musulmana", y desde su nacimiento "fue un levantamiento contra el sistema político nigeriano, no contra un grupo religioso". En la misma línea se manifiesta la Unión Africana basándose en "referencias documentales: las principales víctimas de Boko Haram son musulmanes, no cristianos", concluye esta asociación.