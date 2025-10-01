"Genocidios contra cristianos": datos e imágenes falsas para comparar Nigeria y Siria con la masacre de Gaza

En el contexto de la masacre de Gaza, que una comisión independiente de la ONU ya califica de genocidio, en redes sociales se difunde que la comunidad internacional guarda silencio ante "genocidios contra cristianos". Por ejemplo, comparan las cifras de fallecidos en la Franja con crímenes perpetrados en Nigeria, donde es cierto que el grupo terrorista Boko Haram lleva más de una década cometiendo atentados. Sin embargo, algunos de estos mensajes incluyen cifras exageradas, utilizan vídeos descontextualizados o atribuyen sin pruebas a islamistas la autoría de incendios para acabar con los cristianos. Te lo explicamos.

Esta imagen de cuerpos calcinados es de un incendio en el Congo en 2010 En nuestro WhatsApp nos habéis consultado por una imagen en la que se ve a decenas de cadáveres calcinados en el suelo, acompañada del siguiente texto: "Cristianos quemados vivos en Nigeria. Comparte, por favor. Que se entere todo el mundo". Detectamos publicaciones en los últimos días en redes sociales que adjuntan la misma foto y también la asocian con asesinatos en Nigeria. Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de que la foto muestra “cristianos quemados vivos en Nigeria” VerificaRTVE La imagen es antigua y no se registra en Nigeria. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que esta fotografía se difunde en redes desde hace más de 15 años. Un blog la publicó en julio de 2010 y la relacionaba con un incendio en la República Democrática del Congo en el que murieron 230 personas. En RTVE te informamos de lo sucedido el 3 de julio de 2010: el fuego se originó cerca de la aldea de Sange, en la provincia de Kivu del Sur, al volcar un camión cisterna cargado de combustible y derramarse la gasolina. La cadena británica BBC también informó sobre la tragedia. En esta imagen de Reuters publicada por la emisora francesa Radio France Internacional se aprecia al fondo la misma vivienda, pero los cuerpos están cubiertos con mantas. 00.40 min Más de 200 muertos al explotar un camión cisterna en el Congo