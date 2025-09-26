No son soldados estadounidenses detenidos tras negarse a transportar armas a Israel

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de un arresto que presentan como si fuera la detención en el Pentágono, en el estado de Virginia (EE.UU.), de dos miembros de las Fuerzas Armadas por negarse a pilotar "aviones cargados con armas destinadas a Israel". Es engañoso. Los detenidos son veteranos que fueron arrestados en el Senado estadounidense después de que interrumpiesen una audiencia en protesta por la masacre en Gaza.

"Hombres y mujeres honorables de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se niegan a pilotar aviones cargados con armas destinadas a Israel. Posteriormente, son convocados al Pentágono, arrestados y esposados por la fuerza", leemos en un mensaje que nos habéis remitido a nuestro WhatsApp. El texto adjunta una grabación de 5 minutos y 21 segundos en la que varios policías arrastran a dos uniformados a un pasillo para arrestarlos. La grabación sigue el recorrido de los cuerpos de seguridad mientras trasladan a los detenidos hasta un ascensor y, a continuación, muestra el arresto de otros asistentes que denuncian la situación en Gaza. "Mira el video antes de que lo eliminen de internet, por favor compártelo", leemos en el mensaje.

No es una detención de pilotos en el Pentágono por negarse a transportar armas a Israel

No son pilotos negándose a transportar armamento a Israel, es una protesta de veteranos por la masacre en Gaza. En VerificaRTVE hemos transcrito la grabación con la herramienta del proyecto IVERES y no encontramos referencias a aviones o armamento con destino a Israel. A lo largo del vídeo, la mujer detenida expresa su rechazo al apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Israel en la masacre en Gaza. "Estamos siendo arrestados ahora mismo por interrumpir una audiencia de asuntos exteriores sobre nominaciones porque Estados Unidos es cómplice de un genocidio", afirma.

A través de una búsqueda por palabras clave en inglés encontramos una publicación de Al Jazeera en Facebook que muestra los momentos previos a la detención y ubica los hechos el 3 de septiembre. Según leemos en la publicación, el vídeo muestra a Anthony Aguilar y Josephine Guilbeau, dos veteranos del ejército estadounidense que interrumpen una audiencia en el Senado en protesta por el apoyo de EE. UU a la guerra de Israel contra Gaza. "Ambos fueron arrestados y, según se informa, liberados posteriormente", explica Al Jazeera. Hemos consultado el perfil de Instagram de Guilbeau y encontramos un vídeo compartido el 5 de septiembre en el que la veterana camina por la calle y se lee la siguiente captura: "La manera correcta de salir de la cárcel después de ser arrestada por señalar al Gobierno de los Estados Unidos por ser cómplice en un genocidio".

No arrestan a los veteranos en el Pentágono, les detuvieron en el Senado por interrumpir una sesión. En el segundo 27 de la publicación de Al Jazeera que capta el momento en que los veteranos son expulsados de la sala, se observa una placa en inglés en la que se lee: "Comité de relaciones exteriores. SD 419". A través de una búsqueda por palabras clave, encontramos la sesión completa que tuvo lugar en esa sala el 3 de septiembre. A partir del minuto 23:17, el senador James Risch informa a los presentes de las consecuencias que conlleva la interrupción de la sesión. "Tenemos tolerancia cero hacia las protestas o hacia cualquiera que intente comunicarse con el comité o con cualquiera de las personas que están testificando aquí". A continuación, el senador expresa que, en caso de interrupción, el responsable será "arrestado inmediatamente". En el minuto 44:35, la grabación capta el momento en que los veteranos intervienen en la conferencia y son detenidos.

En una entrevista de la BBC, presentan a Anthony Aguilar como oficial retirado de las fuerzas especiales de Estados Unidos "que renunció a su trabajo en los centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel". En su perfil de Eisenhower Media, una organización de militares veteranos, Josephine Guilbeau se define como una ex analista de inteligencia de todas las fuentes del Ejército de EE. UU que renunció al ejército en 2023.

El verificador Lead Stories también ha desmentido los mensajes que presentan la grabación como si fuera la detención de dos militares por negarse a transportar armas a Israel. Califica estas publicaciones como falsas.