Esta foto de Antonio Banderas en una gala de apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel no es actual

Nos habéis enviado al servicio de WhatsApp de VerificaRTVE la captura de un mensaje en X que difunde como actual una fotografía del actor Antonio Banderas en una gala de apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero la imagen es antigua. Se trata de una instantánea realizada en 2015 en una gala para recaudar fondos para el ejército de Israel.

“El ‘progre’ Antonio banderas en la gala de apoyo al ejército israelí recaudando 31 millones de dólares”, leemos en una captura de un post de X en el que no aparece la fecha de publicación. La imagen que nos habéis enviado muestra al actor español posando junto a una mujer con indumentaria militar y en un salón en cuyo fondo se pueden ver las siglas FIDF. El mensaje dice: “Un evento de recaudación de fondos para el ejército israelí (...) unas 1.200 personas asistieron a una gala anual de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en California". Otros mensajes difundidos en redes sociales repiten la imagen, como este en X publicado el 19 de agosto que asegura: “¿Por qué pensabais que este tipo ha llegado a ser alguien en Hollywood? El actor español Antonio Banderas ha participado en Los Angeles (EEUU), en una gala benéfica a favor de las Fuerzas de Defensa de Israel en California”.