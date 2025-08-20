Esta foto de Antonio Banderas en una gala de apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel no es actual
- El actor español acudió en noviembre de 2015 a un evento para recaudar fondos para el ejército israelí
Nos habéis enviado al servicio de WhatsApp de VerificaRTVE la captura de un mensaje en X que difunde como actual una fotografía del actor Antonio Banderas en una gala de apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero la imagen es antigua. Se trata de una instantánea realizada en 2015 en una gala para recaudar fondos para el ejército de Israel.
“El ‘progre’ Antonio banderas en la gala de apoyo al ejército israelí recaudando 31 millones de dólares”, leemos en una captura de un post de X en el que no aparece la fecha de publicación. La imagen que nos habéis enviado muestra al actor español posando junto a una mujer con indumentaria militar y en un salón en cuyo fondo se pueden ver las siglas FIDF. El mensaje dice: “Un evento de recaudación de fondos para el ejército israelí (...) unas 1.200 personas asistieron a una gala anual de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en California". Otros mensajes difundidos en redes sociales repiten la imagen, como este en X publicado el 19 de agosto que asegura: “¿Por qué pensabais que este tipo ha llegado a ser alguien en Hollywood? El actor español Antonio Banderas ha participado en Los Angeles (EEUU), en una gala benéfica a favor de las Fuerzas de Defensa de Israel en California”.
Es una foto real de Antonio Banderas, pero de 2015
Esta imagen del actor español Antonio Banderas no es actual. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa de la fotografía difundida y encontramos que es una imagen del año 2015 en un evento en Los Ángeles. No encontramos registros actuales de la fotografía o de otra similar en medios de comunicación y agencias de noticias. Además, el mensaje de X por el que nos habéis preguntado se publicó el 16 de noviembre de 2015.
En concreto, un teletipo de la agencia AP desde Los Ángeles, publicado entre otros medios por el periódico The Times of Israel, incluye la imagen y explica que se tomó el 5 de noviembre de 2015 en “un evento de recaudación de fondos en ayuda del ejército israelí” en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills (Los Ángeles). Fue organizado por Friends of Israel Defense Forces (FIDF), una organización que, entre otros fines, recauda fondos para "cuidar las necesidades” de los soldados israelíes.
El pie de la foto difundida en 2015 informa de que Antonio Banderas posa junto una miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF en inglés): “IDF Staff Sgt. (Res.) Elle and actor Antonio Banderas (photo credit: Noam Chem)”. También la cadena CBS informó del evento en su página web y explicó que, entre los asistentes, según explicó la organización, se encontraban Banderas, el músico Gene Simmons, o los actores actor Mark Wahlberg y Jason Alexander. La agencia Getty difundió también otras imágenes del evento en las que puedes ver al artista malagueño en otros planos (1 y 2).
