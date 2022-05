El 27 de febrero se viralizó a través de twitter una imagen de lo que parece la portada de la revista TIME en la que una foto del presidente ruso Vladimir Putin se transforma mediante un recorte en la cara de Adolf Hitler. El titular de la supuesta portada es: “The Return of History” (“El Retorno de la Historia”). La imagen no es real, se trata de un montaje reconocido por su autor, el diseñador gráfico Patrick Mulder.

“My TIME artwork has gone viral - so I thought it would be appropriate for me to write a little about it. The image is one out of a sequence of three I created on the day Russia invaded Ukraine. I felt the official cover by TIME was uninspired and lacked conviction. pic.twitter.com/m5P5rorqgt“